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مصادر لـRT: الجيش الوطني الليبي يفرض سيطرته على معسكر الحراري على طريق طرابلس

20
JANUARY
2019
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أكدت مصادر أمنية وعسكرية ليبية، أن كتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش الوطني الليبي، فرضت سيطرتها على معسكر الحراري على طريق طرابلس.

 

وقالت المصادر إن قبيلة "أولاد سليمان" سلمت كل المواقع والمقرات العسكرية الواقعة تحت سيطرتها، إلى المنطقة العسكرية "سبها" التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة.

 

وقد أمر القائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفه حفتر، بتحريك كتيبة طارق بن زياد إلى الجنوب، من أجل التصدي للمعارضة التشادية في المنطقة.

 

وتمر ليبيا منذ سقوط نظام زعيمها الراحل، معمر القذافي، في خريف 2011، بأزمة سياسية حادة، في ظل انعدام الأمن، وتتنافس قوات مختلفة على السلطة في البلاد.


ويتنازع في ليبيا حاليا مركزان أساسيان على السلطة، وهما حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج المدعومة من المجتمع الدولي ومقرها طرابلس، والثانية الحكومة الموازية العاملة في شرق ليبيا، والتي تتخذ من مدينة طبرق مقرا لها والمدعومة من حفتر وقواته وكذلك مجلس النواب المحلي.

 

وفي ظل انهيار مؤسسات الدولة في كثير من مناطق البلاد، تحاول مجموعات مسلحة من بعض دول الجوار وخاصة تشاد التسلل إلى أراضي جنوب ليبيا، حيث كثفت في الشهر الماضي هجماتها على مواقع للجيش الوطني الليبي.

روسيا اليوم
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