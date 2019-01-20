بالصورة: تصرّف غريب من ملكة بريطانيا.. وعدسات المصوّرين رصدته!

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رصدت عدسات المصوّرين في بريطانيا مخالفة مرورية ارتكبتها الملكة إليزابيث الثانية، وذلك بعد يوم واحد فقط من تعرّض زوجها الأمير فيليب لحادث سير، انقلبت على إثره سيارته قرب ساندرينغهام شرقي إنكلترا، إلا أنّه لم يُصب وفق ما ذكر متحدّث باسم القصر.



وبحسب ما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ الملكة إليزابيث الثانية كانت تقود، أمس الجمعة، سيارتها من نوع "رانج روفر" بالقرب من مكان حادثِ زوجها في ساندرينغهام. ووثّق المصورون بعدساتهم مخالفة مرورية للملكة، حيث لم تكن تضع حزام الأمان، الذي يعتبر ضرورياً في المملكة المتحدة.



وبموجب قانون السير في المملكة المتحدة، فإنّ كل سائق ملزم بارتداء حزام الأمان خلال قيادة سيارته، وإلا سيعرض نفسه لمخالفة تصل قيمتها إلى 500 جنيه إسترليني (640 دولار).



وأوضحت "ديلي ميل" أنّ ملكة بريطانيا "محصّنة" ضدّ أي إجراءات مدينة أو جنائية، مضيفة أنّ القصر ردّ على الصور المنشورة بالقول "الملكة حريصة على ضمان امتثالها للقانون".