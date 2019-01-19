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نجل أرنولد شوارزنيغرز يسير على خطى أبيه

19
JANUARY
2019
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على غرار المثل الشعبي الشهير "هذا الشبل من ذاك الأسد" يعيد جوزيف بانيا، نجل أسطورة كمال الأجسام أرنولد شوارزنيغرز، أمجاد والده في عالم لعبة كمال الأجسام.

واشتهر بانيا، عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بتقليد حركات والده الشهيرة، فنشر مؤخرا صورة يقلد فيها صورة والده الشهيرة الملتقطة عام 1976 وتحولت لأيقونة.

ولم يكتف بتقليد الصورة بارتدائه نفس الملابس ووقفته بنفس الطريقة، إذ قام بالتقاط الصورة في نفس صالة التدريب التي التقط فيها والده صورته الشهيرة، قبل أن ينشرها لتحصد عشرات الآلاف من التعليقات.

ولم تكن المرة الأولى التي ينشر فيها بانيا صورة تشير إلى والده، فقد نشر في نوفمبر الماضي مقطع فيديو له من داخل صالة التدريبات، وهو يتلقى تدريبات قاسية بنفس طريقة والده.

ونشر أيقونة كمال الأجسام شوارزنيغرز عبر حسابه الشخصي في أكتوبر 2017، صورة كان يقوم فيها بتدريب نجله استعدادا لتكوين جسم متكامل لتبدأ رحلة السير على خطاه.

المصدر: اليوم السابع

ولم تكن المرة الأولى التي ينشر فيها بانيا صورة تشير إلى والده، فقد نشر في نوفمبر الماضي مقطع فيديو له من داخل صالة التدريبات، وهو يتلقى تدريبات قاسية بنفس طريقة والده.


ونشر أيقونة كمال الأجسام شوارزنيغرز عبر حسابه الشخصي في أكتوبر 2017، صورة كان يقوم فيها بتدريب نجله استعدادا لتكوين جسم متكامل لتبدأ رحلة السير على خطاه.

المصدر: اليوم السابع

روسيا اليوم
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