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حوادث مميتة بمطار إسطنبول الجديد..

19
JANUARY
2019
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كشفت ملعومات جديدة أنباء "صادمة" بشأن عدد العمال الذين لقوا حتفهم خلال أشغال بناء مطار إسطنبول الجديد في تركيا.
 
ونقل موقع "حرييت دايلي نيوز" عن وزير النقل والبنية التحتية التركي، كاهيت تورهان، قوله إن 55 عاملا لقوا مصرعهم في موقع بناء المطار الجديد.
 
وأضاف، خلال رده على سؤال برلماني قدمه المعارض سيزغين تانريكولو، أن الحصيلة الإجمالية لوفيات العمال في مطار إسطنبول الجديد بلغت 55 شخصا.
 
وتابع "بالرغم من اتخاذنا كافة الإجراءات الاحترازية خلال عملية البناء، إلا أن 30 شخصا ماتوا في حوادث الشغل، و25 آخرين لأسباب طبيعية"، على حد قوله.
 
وأوضح تورهان أن الوفيات الطبيعية "لم تكن لها علاقة بمكان أو صاحب العمل".
 
وتشمل أسباب وفاة 30 عاملا الاستهتار والقرب الشديد من أماكن محظورة إلى جانب عدم التقيد بتدابير الحماية.
 
وتشير المعطيات إلى أن ما مجموعه 200460 شخصا عملوا في موقع بناء المطار الجديد، واستكملوا ما يقارب 245 مليون ساعة عمل.
 
وسبق أن نظم العاملون في الموقع احتجاجات كبيرة، العام الماضي، بسبب ظروف العمل غير الآمنة وغير الصحية، وعدم اتباع معايير السلامة.
 
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان افتتح المطار الجديد على مشارف إسطنبول، في أكتوبر الماضي، بتكلفة بلغت 11.7 مليار دولار.
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