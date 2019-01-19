الإنسان يلوّث الفضاء....أكثر من 100 نوع من البكتيريا والفطريات تعيش بالمحطة الفضائية الدولية

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عثر علماء معهد القضايا الطبية الحيوية، في عينات من المحطة الفضائية الدولية، على أكثر من 100 نوع من الكائنات الحية الدقيقة.

وجاء في تقرير المعهد، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، نشر على الإنترنت: "بشكل إجمالي، تم العثور على أكثر من 100 نوع من الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك 66 نوعا من البكتيريا و 34 نوعا من الفطريات( هذه الأخيرة تضمنت نوعين من الخمائر ونوعين من الفطريات أشبه بالخمائر).

ويشير التقرير إلى أن المحطة الفضائية الدولية، تشهد بشكل دوري، مراقبة حيوية مجهرية لحالة البيئة الجوية والأسطح الدا