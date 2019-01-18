living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صحافة عالمية لماذا يلبس ترامب ربطات عنق طويلة جدا؟

18
JANUARY
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت صحيفة "هافينغتون بوست" أن أحد أهم أسرار الرئيس دونالد ترامب لا يتعلق بـ"تواطؤه" مع روسيا، وإنما في ربطة العنق الطويلة جدا.

وتساءلت الصحيفة في مقال نشر أمس الخميس عن سبب ولع ترامب بارتداء ربطات العنق الطويلة التي غالبا ما تتدلى إلى حزام بنطاله.

ووصفت الصحيفة عادة ترامب هذه بأنها " ميزة عجيبة ألهمت مستخدمين مجهولين للإنترنت لإطلاق حساب ساخر منه في موقع "تويتر" أسموه "ربطات عنق ترامب" Trump's Ties.

وحاول المتابعون تقديم تفسيرات لطريقة الرئيس الأمريكي في ارتداء ربطات العنق، حيث رجحت البروفيسورة المتخصصة في علم النفس بجامعة ماساتشوستس، سوزان كراوس، أن ترامب "يحاول بذلك إما لفت الأنظار إلى أسفل السرة، أو صرف الانتباه عن بطنه كبير الحجم".

لكن الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي الأمريكية الجمهوري كريس كريستي أكد في كتابه "دعني انتهي" (Let Me Finish) أن الترجيح الثاني هو الأقرب إلى الحقيقة.

وبحسب ما ورد في نسخة موسعة للكتاب حصلت عليها الصحيفة، كشف كريستي أن ترامب قال له أكثر من مرة إن حيلته بربطات عنق طويلة تجعل قوامه يبدو أنحف وأكثر أناقة.

ونقل كريستي عن ترامب قوله في هذا السياق عام 2005: " ينبغي أن يكون مظهرك أفضل كي تتمكن من التفوق" في السياسة.

المصدر: huffingtonpost.com

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout