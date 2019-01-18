رئيس جزر القمر: ما المشكلة في اغتيال سعودي في سفارة سعودية؟

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أثار رئيس جزر القمر غزالي عثماني حالة من الغضب بعد أن قال إن قتل الصحافي السعودي جمال خاشجقي في قنصلية بلاده باسطنبول شأن سعودي داخلي لا يستدعي موجة الغضب الدولي التي أعقبته.





وتساءل عثماني في كلمة ألقاها يوم الخميس في حفل تدشين مشروع لبناء طريق تموله السعودية "ما المشكلة في اغتيال سعودي في سفارة سعودية؟" في إشارة إلى خاشقجي.





وأضاف ، وفقا لـ "رويترز": "أطلب منكم أن تنقلوا ذلك للعاهل السعودي الملك سلمان وأن تبلغوه بألا يقلق. كل يوم يموت المئات والمئات في جميع أنحاء العالم ولا أحد يندد بذلك".





وقال فرع الاتحاد الدولي للصحافة الفرانكفونية في جزر القمر إنه شعر بالاستياء من التصريحات.



