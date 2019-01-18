living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
MY STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MY ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
2
My announcements
26
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
MY STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MY ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هتلر لم يكن على علاقة جنسية مع زوجته! فلماذا؟

18
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد البروفيسور توماس لونغمارك، كاتب سيرة حياة زوجة أدولف هتلر، إيفا بروان، أنها لم ترتبط بأي علاقة جنسية مع زوجها لسبب ذكره طبيبها النسائي.
 
وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن لونغمارك قدم هذه الفرضية بعد أن عرف من ابن طبيب النسائية الذي كان يعالج إيفا براون، بأنها مصابة بمرض عدم التخلق المولري "Müllerian agenesis"، أو متلازمة ماير روكيتانسكي كوستر هاوزر، وهو مرض نادر يتسبب بخلل أو عدم تخليق بعض أجزاء الجهاز التناسلي الأنثوي، ما يجعل عملية الجماع مؤلمة أو مستحيلة من حيث المبدأ.
 
كما عثر كاتب سيرة براون الذاتية لاحقا، على تأكيد آخر على إصابتها بهذا المرض، في السجلات الطبية التي ذكرت فيها مكالمة هاتفية من مقر إقامة هتلر، تضمنت كلمات شكر لطبيب أمراض النساء الدكتور، شولتن، الذي أجرى عملية جراحية ناجحة لبراون.
 
ولم يكشف عن تفاصيل العملية، وتوفي الطبيب عام 1944 في حادث مدبر، ولم يترك خلفه أي سجلات حول هذا الموضوع.
 
ويستند لونغمارك أيضا إلى مقابلة مع كاتب سيرة ذاتية آخر لبراون، نيرن غان، أجراها مع والدتها فاني، أكدت فيها حقيقة خضوع ابنتها لعملية جراحية بسبب ضيق المهبل لديها.
 
ويستشهد البروفيسور أيضا بشهادات موظفي مقر إقامة هتلر في بيرغوف، الذين أكدوا عدم وجود أي علاقة حميمية بين هتلر وإيفا، وبمذكرات مترجم إيفا، أويغين دولمان، الذي اشتكت له بنفسها، بأن "الفوهرر يمكن أن يحب ألمانيا فقط".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
2
My announcements
26
Logout