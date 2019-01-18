حادث غريب لمقاتلتين روسيتين قرب اليابان

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أفادت وسائل إعلام رسمية باصطدام طائرتين مقاتلتين روسيتين في الجو، فوق بحر اليابان، خلال عملية تدريب روتينية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، إن طائرتين من نوع "Sukhoi Su-34s" اصطدمتا بالخطأ، أثناء تحليقهما فوق مضيق "تارتاري"، في أقصى شرق روسيا.

وتابعت أن مصير أطقم الطائرتين، ذات المقعدين، لا يزال مجهولا، فيما تقول تقارير إن الطيارين نجوا بحياتهم بعدما تمكنوا من الخروج من الطائرة.

ووفقا لبيانات أولية، نقلتها وكالة الأنباء الروسية "تاس"، فإن مضيق تارتاري شهد حالة طوارئ، بعدما اختفت الطائرتين من شاشات الرادار.

وأطلقت القوات الجوية الروسية عملية بحث وإنقاذ للعثور على الطاقم، الذي من المحتمل أن يكون قد هبط في المياه المتجمدة.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها طائرات "سو -34" حوادث مدمرة.

ففي يونيو 2015، تحطمت طائرة من طراز "Su-34"، بعد رحلة تدريب روتينية في منطقة فورونيز الروسية.

و"سو 34" طائرة مقاتلة-قاذفة مشتقة من "سو-27"، من تصميم مكتب "سوخوي" المتخصص في تصميم الطائرات في روسيا.