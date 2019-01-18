وزارة الدفاع البريطانية تستدعي جنود الاحتياط.. والسبب؟

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استدعت وزارة الدفاع البريطانية جنود الاحتياط لمدة عام واحد استعداداً لاحتمال خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

ووفق وثيقة قدمتها الوزارة فإن الاستدعاء سيتم اعتباراً من العاشر من الشهر المقبل، وذلك بهدف مساعدة الحكومة على التخفيف من الآثار التي قد تنجم عن الانفصال لناحية سلامة المواطنين والاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي فازت في امتحان الثقة حيث صوتت الأغلبية في مجلس العموم لصالحها.

وكان النواب رفضوا مخطط ماي حول البريكست، وبعد فشل حجب الثقة عن حكومتها، دعت ماي قادة المعارضة إلى محادثات جديدة حول البريكست.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أبدى استعداده قبول اتفاق بريكست مختلف، لكنه قال إن ذلك مرهون بتغيير مطالب لندن الرئيسية.