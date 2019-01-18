living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
MY STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MY ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
2
My announcements
26
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
MY STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MY ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أوباما وميشيل.. صورة للتاريخ في يوم "أعز صديقة"

18
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
شارك الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما متابعيه على صفحتيه في إنستغرام وتويتر بصورة قديمة تجمعه مع "خطيبته" ميشيل.
 
جاء ذلك بمناسبة عيد ميلاد زوجته ميشيل أوباما الخامس والخمسين، وفقا لما ذكره موقع سكاي نيوز.
 
وفي الصورة، التي يعود تاريخها إلى عام 1991، كتب باراك أوباما يقول "أعلم أنها قديمة، وأنا ما زلت مقتنع بها حتى يومنا هذا.. هي لا مثيل لها ميشيل أوباما.. عيد ميلاد سعيد".
 
وحظيت التغريدة مع الصورة على تويتر، التي يبدو أنها التقطت في المدينة الكينية مومباسا، قبل نحو 28 عاما، عندما أعلنا خطبتهما، على تويتر بأكثر من مليون إعجاب.
 
وردت السيدة أوباما بشكر كل من هنأها بمناسبة عيد ميلادها، وعبرت عن شعورها بالفخر بأصولها الجنوبية وبشريك روحها وبابنتيها على كل اللحظات الحلوة والمرة على مدى السنوات الخمس والخمسين الماضية.
 
 وعلى إنستغرام كتب الرئيس السابق قائلا "أنت لست زوجتي وأم أبنائي فحسب، بل أنت أعز صديقة لي.. إنني أحب فيك قوتك وبهجتك وإصرارك، وأحبك أكثر كل يوم.. عيد ميلاد سعيد"، وحظيت الصورة مع الكلمات بحوالي 4 ملايين إعجاب.
 
كذلك حصلت السيدة أوباما على كثير من التهاني بمناسبة عيد ميلادها، من شخصيات سياسية وفنية ومن مشاهير، من بينهم نجمة برامج الطبخ التلفزيونية ريتشيل راي، ومنتجة مسلسل غرايز أناتومي شوندا رايمز، وعضو الكونغرس كمالا هاريس.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
2
My announcements
26
Logout