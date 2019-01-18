أوباما وميشيل.. صورة للتاريخ في يوم "أعز صديقة"

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شارك الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما متابعيه على صفحتيه في إنستغرام وتويتر بصورة قديمة تجمعه مع "خطيبته" ميشيل.

جاء ذلك بمناسبة عيد ميلاد زوجته ميشيل أوباما الخامس والخمسين، وفقا لما ذكره موقع سكاي نيوز.

وفي الصورة، التي يعود تاريخها إلى عام 1991، كتب باراك أوباما يقول "أعلم أنها قديمة، وأنا ما زلت مقتنع بها حتى يومنا هذا.. هي لا مثيل لها ميشيل أوباما.. عيد ميلاد سعيد".

وحظيت التغريدة مع الصورة على تويتر، التي يبدو أنها التقطت في المدينة الكينية مومباسا، قبل نحو 28 عاما، عندما أعلنا خطبتهما، على تويتر بأكثر من مليون إعجاب.

وردت السيدة أوباما بشكر كل من هنأها بمناسبة عيد ميلادها، وعبرت عن شعورها بالفخر بأصولها الجنوبية وبشريك روحها وبابنتيها على كل اللحظات الحلوة والمرة على مدى السنوات الخمس والخمسين الماضية.

وعلى إنستغرام كتب الرئيس السابق قائلا "أنت لست زوجتي وأم أبنائي فحسب، بل أنت أعز صديقة لي.. إنني أحب فيك قوتك وبهجتك وإصرارك، وأحبك أكثر كل يوم.. عيد ميلاد سعيد"، وحظيت الصورة مع الكلمات بحوالي 4 ملايين إعجاب.

كذلك حصلت السيدة أوباما على كثير من التهاني بمناسبة عيد ميلادها، من شخصيات سياسية وفنية ومن مشاهير، من بينهم نجمة برامج الطبخ التلفزيونية ريتشيل راي، ومنتجة مسلسل غرايز أناتومي شوندا رايمز، وعضو الكونغرس كمالا هاريس.