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بالصورة - الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا ينجو من الموت

18
JANUARY
2019
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تعرض زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب دوق إدنبره لحادث سير، انقلبت على إثره سيارته بينما كان يقودها قرب مزرعة ساندرينغهام شرقي إنجلترا، الخميس.
 
وقال قصر باكنغهام إن الأمير فيليب لم يصب بأذى، عندما اصطدمت سيارته بسيارة أخرى وانقلبت.
 
وتظهر الصور من موقع الحادث أن سيارة "رينج روفر" التي كان يقودها الأمير البالغ من العمر 97 عاما، انقلبت على جانب الطريق قرب شاحنة، ولحقت بها أضرار بالغة.
 
وكان راكب آخر في السيارة وقت الحادث، من المرجح أن يكون ضابط الحماية الخاص به.
 
وقال متحدث باسم القصر: "الدوق لم يكن مصابا. وقع الحادث قرب مزرعة ساندرينغهام. الشرطة المحلية حضرت إلى مكان الحادث".
 
وقالت شرطة نورفولك إنه تم استدعاء الضباط إلى المكان قبل الساعة الثالثة من بعد الظهر مباشرة "عقب ورود تقارير عن حادث تصادم بين سيارتين".
 
وقالت مراسلة "سكاي نيوز" الملكية ريانان ميلز، إنه الأمير فيليب جرى فحصه طبيا "كإجراء احترازي، وهو بخير، ولا يجب أن نشعر بالقلق".
 
وأضافت: "يحاول الأمير البقاء نشطا قدر الإمكان منذ تقاعده من الواجبات العامة. كما نعلم فهو يقضي وقته في مزرعة ساندرينغهام مع زوجته الملكة إليزابيث".
 
وتقاعد الأمير فيليب عن المشاركة في الواجبات الملكية عام 2017، وخضع لاستبدال مفصل الورك في شهر مايو من العام الماضي.
 
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