"خطط" لاختراق البيت الأبيض بقذيفة دبابة

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أعلن مدعون أميركيون اعتقال شاب من ولاية جورجيا عمره 21 عاما وتوجيه اتهامات إليه بالتخطيط لمهاجمة البيت الأبيض بإحداث فجوة بقذيفة مضادة للدبابات ثم اقتحام المبنى بأسلحة وقنابل.

وقال بيونغ باك مدعي عام المنطقة الشمالية في ولاية جورجيا للصحفيين إن حشر جلال، وهو من ضاحية كامينغ في أتلانتا، اعتقل في مقاطعة جوينيت أمس الأربعاء ومثل أمام محكمة اتحادية في أتلانتا في قضية قدمها مكتب التحقيقات الاتحادي.

وأضاف:"يعتقد أن نيته كانت مهاجمة البيت الأبيض وأهداف أخرى تتاح أمامه في منطقة واشنطن العاصمة، وذلك باستخدام عبوات ناسفة بما في ذلك عبوة ناسفة بدائية الصنع وقذيفة مضادة للدبابات".

وتابع في بيان قائلا: إن جميع التهديدات تم تحييدها.

وتفيد شكوى جنائية بأن شخصا اتصل بأجهزة إنفاذ القانون في مارس الماضي ليقول إن جلال أصبح "متطرفا".

وفي يوم 25 أغسطس عرض جلال سيارته للبيع، فأظهر له مصدر تابع لمكتب التحقيقات الاتحادي رغبته في شرائها.

وجاء في الشكوى أن جلال أبلغ المصدر لاحقا بأنه "يرغب في تنفيذ هجوم في الولايات المتحدة على أهداف مثل البيت الأبيض وتمثال الحرية".

وقال جلال خلال لقاء مع عميل سري من مكتب التحقيقات الاتحادي في ديسمبر إنه يريد إحداث أكبر قدر ممكن من الضرر ويتوقع أن "يستشهد".

وطلب من العميل أن يحصل على الأسلحة والمتفجرات من أجل الهجوم علىالبيت الأبيض.

وأفادت الشكوى الجنائية بأنه كان يعتزم شن الهجوم اليوم الخميس أو نحو ذلك بالتعاون مع العميل ومصدر مكتب التحقيقات الاتحادي.

وقال تايلر كروجر الضابط بمكتب التحقيقات الاتحادي في شهادة "لقد وصف خطته باستخدام القذيفة إيه-تي-4 لإحداث فتحة في البيت الأبيض يمكن أن تدخل المجموعة من خلالها... كانت خطته الدخول والقضاء على أكبر عدد ممكن".