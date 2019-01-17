living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"خطط" لاختراق البيت الأبيض بقذيفة دبابة

17
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن مدعون أميركيون اعتقال شاب من ولاية جورجيا عمره 21 عاما وتوجيه اتهامات إليه بالتخطيط لمهاجمة البيت الأبيض بإحداث فجوة بقذيفة مضادة للدبابات ثم اقتحام المبنى بأسلحة وقنابل.
 
وقال بيونغ باك مدعي عام المنطقة الشمالية في ولاية جورجيا للصحفيين إن حشر جلال، وهو من ضاحية كامينغ في أتلانتا، اعتقل في مقاطعة جوينيت أمس الأربعاء ومثل أمام محكمة اتحادية في أتلانتا في قضية قدمها مكتب التحقيقات الاتحادي.
 
وأضاف:"يعتقد أن نيته كانت مهاجمة البيت الأبيض وأهداف أخرى تتاح أمامه في منطقة واشنطن العاصمة، وذلك باستخدام عبوات ناسفة بما في ذلك عبوة ناسفة بدائية الصنع وقذيفة مضادة للدبابات".
 
وتابع في بيان قائلا: إن جميع التهديدات تم تحييدها.
 
وتفيد شكوى جنائية بأن شخصا اتصل بأجهزة إنفاذ القانون في مارس الماضي ليقول إن جلال أصبح "متطرفا".
 
وفي يوم 25 أغسطس عرض جلال سيارته للبيع، فأظهر له مصدر تابع لمكتب التحقيقات الاتحادي رغبته في شرائها.
 
وجاء في الشكوى أن جلال أبلغ المصدر لاحقا بأنه "يرغب في تنفيذ هجوم في الولايات المتحدة على أهداف مثل البيت الأبيض وتمثال الحرية".
 
وقال جلال خلال لقاء مع عميل سري من مكتب التحقيقات الاتحادي في ديسمبر  إنه يريد إحداث أكبر قدر ممكن من الضرر ويتوقع أن "يستشهد".
 
وطلب من العميل أن يحصل على الأسلحة والمتفجرات من أجل الهجوم علىالبيت الأبيض.
 
وأفادت الشكوى الجنائية بأنه كان يعتزم شن الهجوم اليوم الخميس أو نحو ذلك بالتعاون مع العميل ومصدر مكتب التحقيقات الاتحادي.
 
وقال تايلر كروجر الضابط بمكتب التحقيقات الاتحادي في شهادة "لقد وصف خطته باستخدام القذيفة إيه-تي-4 لإحداث فتحة في البيت الأبيض يمكن أن تدخل المجموعة من خلالها... كانت خطته الدخول والقضاء على أكبر عدد ممكن".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout