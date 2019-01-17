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رونالدو "متورط" بين امرأتين.. ومشاكل جديدة في الأفق

17
JANUARY
2019
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يبدو أن مشاكل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خارج الملعب في طريقها إلى التفاقم، بعد أنباء عن لقاء قريب بين ممثلي امرأتين اتهما رونالدو بارتكاب "جرائم جنسية".
 
ووفقا لموقع "يو إس إيه توداي"، فإن محامي كاثرين مايورغا، السيدة الأميركية التي اتهمت رونالدو باغتصابها في لاس فيغاس قبل 10 أعوام، قرر السفرر إلى لندن للقاء عارضة أزياء بريطانية، أعلنت مساندتها لمايورغا في سلسلة من التغريدات مؤخرا.
 
وزعمت العارضة جاسمين لينارد أن النجم البرتغالي "استغلها عاطفيا" عندما تواعدا قبل 10 أعوام، في سلسلة تغريدات على "تويتر" أثارت ضجة كبيرة الأسبوع الماضي.
 
وكانت لينارد قد عرضت المساعدة على مايورغا الأسبوع الماضي، حيث كتبت في تغريدة: "لديّ معلومات أعتقد بأنها ستكون مفيدة لقضيتك وأنا أرغب بمساعدتك".
 
ونفى رونالدو أنه أغصب مايورغا على إقامة علاقة معه في لاس فيغاس، كما نفى معرفته حتى بعارضة الأزياء لينارد.
 
وكانت شرطة ولاية نيفادا قد طلبت رسميا من السلطات الإيطالية الحصول على عينة من الحمض النووي للاعب ريال مدريد الإسباني السابق، في إطار تحقيق في اتهامه باغتصاب كاثرين مايورغا عام 2009، في بالولايات المتحدة.
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