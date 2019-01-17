العثور على مسدسات وسيوف وسواطير بحملة للشرطة الألمانية

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شنت السلطات الألمانية، الأربعاء، حملة مداهمات في مناطق من ألمانيا تستهدف أعضاء مشتبه بهم من جماعة يمينية متطرفة، تطلق على نفسها اسم "الفرسان الاشتراكيون الوطنيون"، التابعة لمنظمة أوسع تعرف باسم "كو كلوكس كلان دويتشلاند ألمانيا".

وأعلن ممثلو الادعاء والشرطة الإقليمية في ولاية بادن فيرتمبرغ الجنوبية الغربية، العثور على أكثر من 100 قطعة سلاح، بما في ذلك مسدسات وسيوف وسواطير وسكاكين، خلال الحملة التي شملت 12 منشأة، كما عثر على قوائم عضوية بالجماعة.

وتم استهداف 17 شخصا، لكن لم ترد أي أنباء عن اعتقالات.

وتقول السلطات إن نحو 40 شخصا يخضعون للتحقيق. ويشتبه في أن أعضاء الجماعة يمجدون النازية، وفي بعض الحالات يتبنون أفكارا عنيفة ومتطرفة.

وأفاد محققون بأنهم لم يعثروا على أي دليل على وجود صلات مع منظمات "كو كلوكس كلان" الأخرى.

وأضافوا أن الجماعة جندت الأعضاء جزئيا عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنها تحصل على تمويلها من خلال اشتراكات شهرية.