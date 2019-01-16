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مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي تفتح قبول الطلبات

16
JANUARY
2019
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المكتب الصحفي لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" -


 وفقاً للتقاليد في 20 كانون الأول سوف تبدأ المسابقة الدولية للتصوير الصحفي قبول الطلبات في ذكرى يوم ميلاد أندريه ستينين المصور الصحفي لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، الذي استشهد في جنوب شرق أوكرانيا.

وفي هذا السياق يمكن تقديم الطلبات من خلال الموقع الالكتروني للمسابقة stenincontest.ru، حيث يسمح لأعمال المصورين الصحفيين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18-33 عاماً المشاركة في هذه المسابقة.

علماً أن قبول الطلبات سوف يستمر حتى 28 شباط 2019.


وتعتبر المسابقة هي المنصة الوحيدة في روسيا التي تكتشف أسماء جديدة في مجال التصوير الصحفي الدولي وتضع معايير الجودة الخاصة بالتصوير الوثائقي. والهدف من المسابقة هو دعم المصورين الصحفيين وفتح الطريق أمامهم نحو عالم التصوير الفوتوغرافي الكبير.


في الذكرى السنوية الخامسة والتي ستحتفل بها المسابقة في عام 2019، سوف يتنافس المتسابقون للحصول على جوائز في خمس فئات.

فبالإضافة إلى الفئات التي كانت في العام الماضي وهي "الأخبار الرئيسية" و"الرياضية" و"كوكبي" و"لوحة. بطل من زماننا"، هناك فئة أخرى في هذا العام وهي "الإلهام". هذه الفئة سوف تشمل صوراً فوتوغرافية فردية، والتي ستتحدث عن الأسباب التي منحت الزخم أو أصبحت تعبيراً عن الإلهام، كصور الطبيعة ولوحات عرقية حية ورسومات محددة أو صور للأطفال والكبار في تقنيات وأساليب مختلفة. ويمكن للمتسابقين أن يقدموا عملاً واحداً ضمن فئتي "الصورة الفردية" و"سلسلة الصور".


في عام 2019 سوف تبلغ قيمة جوائز المسابقة 100-75-50 ألف روبل للمركز الأول والثاني والثالث على التوالي في كل فئة. في حين أن الفائز بالجائزة الكبرى لمسابقة أندريه ستينين سوف يحصل على 700 ألف روبل.


وهنا لابد من الإشارة إلى أهمية الفرصة المتاحة أمام الصحفيين المصورين لعرض أعمالهم أمام المنصات الروسية والدولية. إذ أصبحت جولة المعرض الخاصة بالفائزين في المسابقة جزءاً لا يتجزأ منها والتي تشمل عدة عشرات من المدن في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط.

وفي هذا السياق أشارت أكسانا أوليينيك منسق المسابقة الدولية للتصوير الصحفي، رئيسة قسم المشاريع المرئية في وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" قائلة: "إن مسابقة أندريه ستينين تعزز من وجودها في مجال التصوير الفوتوغرافي العالمي. وبحسب قول المتسابقين في التصفيات النهائية فقد أصبحت المشاركة في المسابقة مهمة لا غنى عنها لجميع الصحفيين المصورين الشباب، الذين يريدون الارتقاء في السلم المهني. إذ لم يعد هناك الكثير من الدول على خريطة العالم التي لا نحصل عن طريقهم على الأعمال الفنية المثيرة للاهتمام. ومن هذا المنبر ندعو المحترفين المصورين الشباب من جميع أنحاء العالم للمشاركة في مسابقة عام 2019 ونتمنى لهم الفوز".


نذكر بأن مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي لعام 2018 أقيمت تحت إشراف كبرى وسائل الإعلام الروسية والدولية ووكالات الأنباء ومجتمع المصورين. وقد أصبحت مجموعة شنغهاي الإعلامية وقناة الميادين العربية وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تعتبر واحدة من أكبر المنظمات الإنسانية في العالم، جهات شريكة للعديد من فئات هذه المسابقة.

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