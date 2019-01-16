تركيا تعد مذكرة توقيف بحق لاعب في دوري السلة الأمريكي

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لندن- عربي21 - قالت صحيفة صباح التركية، إن النيابة العامة أعدت طلب توقيف وتسليم، بحق لاعب كرة السلة تركي الأصل، أنيس كانتر المقيم في الولايات المتحدة، بتهمة دعم الإرهاب.

وقالت الصحيفة إن النائب العام انتهى من إعداد مذكرة توقيف "حمراء"، وبصدد تصديرها للشرطة الدولية "إنتربول"، من أجل توقيف كانتر الذي تتهمه السلطات بدعم جماعة فتح الله غولن، التي تصنفها أنقرة إرهابية وتتهمها بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، عام 2016.

ولفتت إلى أن التحقيقات أظهرت ارتباط كانتر بشخصيات رفيعة ضمن جماعة غولن، وتأييده لها عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي فضلا عن تمويلها.

وأشارت إلى أن المذكرة رفعت إلى وزارة العدل، التي ستقوم بدورها بتقديمها إلى الإنتربول، والجهات الأخرى المختصة بها.

ويلعب كانتر في نادي "نيويورك نيكس"، ويقيم في الولايات المتحدة منذ سنوات.