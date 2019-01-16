رونالدو في السعودية.. "تفتيش" وصورة مع نجل الملك (شاهد)

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لندن- عربي21 -تفاعل مغردون سعوديون مع وصول فريقي يوفنتوس واسي ميلان الإيطاليين إلى مدينة جدة، من أجل خوض كأس السوبر الإيطالي، الأربعاء.

ووسط الاحتفاء الكبير بنجوم الفريقين، لا سيما البرتغالي كريستيانو رونالدو، برزت عدة لقطات، أهمها صورة كريستيانو عند تفتيشه من قبل موظفي أمن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

ونشر ناشطون تعليقات طريفة على الصورة، قائلين إن "كريستيانو رونالدو مجرم بحق شباك خصومه، ومطلوب لدى جميع فرق العالم".

في حين علق ناشطون على اللامبالاة التي أظهرها موظف الجوازات الذي قابل كريستيانو رونالدو.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن الوكيل رقيب في جوازات مطار الملك عبد العزيز في جدة، مشبب سعيد الأحمري، تصرف بطريقة تتماشى مع انضباطية رجال الجوازات، والإجراءات الرسمية لدخول المسافرين إلى البلاد.

كما تداول ناشطون صورة تظهر كريستيانو رونالدو، وزميله في الفريق، الأرجنتيني باولو ديبالا، إلى جانب الأمير تركي بن سلمان، نجل العاهل السعودي.