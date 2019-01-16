living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الكرملين يكشف كيف يتصل الوزراء ورؤساء الإدارات بالرئيس بوتين

16
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف الناطق الرئاسي الروسي، دميتري بيسكوف، أن وزراء الحكومة وقادة إدارة الكرملين يمكنهم الاتصال مباشرة بالرئيس فلاديمير بوتين بواسطة نظام الاتصالات الحكومي عندما يكون في مكان العمل.
 
وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" نشرتها اليوم الأربعاء:"هناك نظام اتصالات حكومي في المكتب الرئاسي، يمكن للوزراء ورؤساء الإدارات، بالطبع، استخدامه. يمكنهم التوجه مباشرة إلى الرئيس عندما يكون في مقر العمل. إذا أراد شخص الاتصال به في وقت آخر، فيتوجب عليه القيام بذلك من خلال المساعدين والمعاونين".
 
وسألت الصحيفة الناطق الرئاسي عما إذا كان الرئيس يوقظه فجأة في منتصف الليل أحيانا؟. فأجاب المتحدث باسم الكرملين قائلاً: "يحدث هذا أحيانا عندما تقع حالة طوارئ. لكن، الحمد لله، لم يحدث ذلك كثيرا من الأحيان".
 
الرئيس، بحسب بيسكوف، مدمن على العمل، ولديه فهمه الخاص للوقت. "الشخص البسيط ينتظر كل الأسبوع يوم الجمعة عندما تحل عطلة نهاية الأسبوع. لكن بوتين ليس لديه هذا الشعور، لأنه ليس لديه عطلة نهاية الأسبوع. يوم الأحد، بالطبع، يختلف عن يوم الاثنين، ولكن كل هذا يتوقف على الوضع.
 
الحكم وإدارة البلاد مثل الفرن عالي الحرارة الذي يشتعل دوما ولا يمكن إخماده بسرعة وبساطة". وقال بيسكوف إن "هذه العملية مستمرة دوما ولا تعتمد على وقت محدد من اليوم"، مشيرا إلى أن "ذروة يوم العمل في الكرملين تكون من الساعة 22 إلى 23 مساء". 
 
وفقاً للسكرتير الصحفي للرئيس، هناك موظفون في الكرملين يتواصلون مع رئيس الدولة أكثر مما يتواصل معه هو نفسه.
 
وختم بيسكوف قائلا: "بالطبع، عندما يتعلق الأمر بالجزء العلني العام من عمله، فأنا أكون قربه في مكان ما، لكن الكثير من عمل الرئيس غير علني. وهناك كثير من الناس الذين يتفاعلون معه في هذا الوقت".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout