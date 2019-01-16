الكرملين يكشف كيف يتصل الوزراء ورؤساء الإدارات بالرئيس بوتين

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كشف الناطق الرئاسي الروسي، دميتري بيسكوف، أن وزراء الحكومة وقادة إدارة الكرملين يمكنهم الاتصال مباشرة بالرئيس فلاديمير بوتين بواسطة نظام الاتصالات الحكومي عندما يكون في مكان العمل.

وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" نشرتها اليوم الأربعاء:"هناك نظام اتصالات حكومي في المكتب الرئاسي، يمكن للوزراء ورؤساء الإدارات، بالطبع، استخدامه. يمكنهم التوجه مباشرة إلى الرئيس عندما يكون في مقر العمل. إذا أراد شخص الاتصال به في وقت آخر، فيتوجب عليه القيام بذلك من خلال المساعدين والمعاونين".

وسألت الصحيفة الناطق الرئاسي عما إذا كان الرئيس يوقظه فجأة في منتصف الليل أحيانا؟. فأجاب المتحدث باسم الكرملين قائلاً: "يحدث هذا أحيانا عندما تقع حالة طوارئ. لكن، الحمد لله، لم يحدث ذلك كثيرا من الأحيان".

الرئيس، بحسب بيسكوف، مدمن على العمل، ولديه فهمه الخاص للوقت. "الشخص البسيط ينتظر كل الأسبوع يوم الجمعة عندما تحل عطلة نهاية الأسبوع. لكن بوتين ليس لديه هذا الشعور، لأنه ليس لديه عطلة نهاية الأسبوع. يوم الأحد، بالطبع، يختلف عن يوم الاثنين، ولكن كل هذا يتوقف على الوضع.

الحكم وإدارة البلاد مثل الفرن عالي الحرارة الذي يشتعل دوما ولا يمكن إخماده بسرعة وبساطة". وقال بيسكوف إن "هذه العملية مستمرة دوما ولا تعتمد على وقت محدد من اليوم"، مشيرا إلى أن "ذروة يوم العمل في الكرملين تكون من الساعة 22 إلى 23 مساء".

وفقاً للسكرتير الصحفي للرئيس، هناك موظفون في الكرملين يتواصلون مع رئيس الدولة أكثر مما يتواصل معه هو نفسه.

وختم بيسكوف قائلا: "بالطبع، عندما يتعلق الأمر بالجزء العلني العام من عمله، فأنا أكون قربه في مكان ما، لكن الكثير من عمل الرئيس غير علني. وهناك كثير من الناس الذين يتفاعلون معه في هذا الوقت".