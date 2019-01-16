ديلي ميل: سفارة الرياض بواشنطن متهمة بتهريب 5 سعوديين

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لندن- عربي21 - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن السفارة السعودية في واشنطن متهمة بتهريب خمسة سعوديين أدينوا في أمريكا بتهم الاغتصاب والقتل وجرائم جنسية ضد الأطفال، لأنهم مرتبطون بضباط كبار يعملون في مباحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومخابراته.

وأشارت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21" إلى أن "السعوديين الخمسة يدرسون في ولاية أوريغون وتمكنوا من الفرار من الولايات المتحدة بعد اتهامهم أو إدانتهم بجرائم خطيرة، بما في ذلك القتل الخطأ والاغتصاب"، لافتة إلى أنه "يعتقد أن الطالب السعودي عبد الرحمن سمير نوح (23 عاما) قد سافر على متن طائرة خاصة بمساعدة قنصلية بلاده في حزيران/ يونيو الماضي".

وذكرت أن التحقيق كشف أن أربعة طلاب آخرين كانوا يدرسون في الولاية ذاتها يواجهون ظروفا مماثلة، وفروا أيضا من الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، منوهة إلى أنه "من المفترض أنه جرى استخدام جوازات سفر غير قانونية للهروب من أمريكا".