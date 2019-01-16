living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
MY STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MY ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
2
My announcements
26
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
MY STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MY ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نهاية مأساوية لـ 3 أطفال في "ثلاجة"

16
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في حادثة مأساوية في ولاية فلوريدا الأميركية، واجه 3 أطفال لم تتجاوز أعمارهم 6 سنوات نهاية قاتلة بعد أن علقوا داخل مجمدة "فريرز" كانت موجودة في حديقة المنزل، وفقا لما ذكرت شرطة منطقة "سواناي".
 
وكشفت التحقيقات الأولية أن الأطفال - الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 4 و 6 أعوام - كانوا يلعبون خارج منزلهم  في الحديقة مساء يوم الأحد عندما دخلوا المجمدة التي كانت موجودة في الحديقة.
 
ونقل موقع "إن بي سي نيوز" عن رئيس شرطة المقاطعة قوله إن والدتي الأطفال الثلاثة قضيتا ما بين 30 و40 دقيقة بحثا عنهم، وكانت إحدى السيدتين تراقب الصغار قبل من شرفة غرفتها، قبل أن تضطر للذهاب إلى الحمام لقضاء حاجتها، وعندما رجعت وجدتهم قد اختفوا عن أنظارها.
 
وبعد بحث طويل من الوالدتين، اللتين تعيشان في نفس المنزل، قررتا تفيتش المبردة حيث وجدتا الأطفال في الرمق الأخير، لتسارعا إلى طلب الطورائ ولكن كان الأوان قد فات.
 
وأكد رئيس الشرطة أن الأطفال كان سهلا عليهم تسلق المجمدة التي يبلغ ارتفاعها ثلاثة أقدام، ويبدو أن الطفل البالغ من العمر 6 سنوات تمكن من رفع الباب الذي لم يكن مغلقا بقفل.
 
وبعد دخولهم إلى المجمدة علق الأطفال داخلها ولم يتمكنوا من الخروج، ليؤدي البرد ونقص التنفس إلى وفاتهم لاحقا.
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
2
My announcements
26
Logout