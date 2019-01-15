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الإضرابات تخلق فوضى في مطارات ألمانيا

15
JANUARY
2019
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تواجه رحلات الطيران في سائر أنحاء ألمانيا عراقيل، إثر إضراب موظفي الأمن في 8 مطارات مطالبين بزيادة الأجور.
 
ودعت نقابة عمالية الثلاثاء العاملين بجميع المطارات، ومنها مطار فرانكفورت ومطار هامبورغ ومطارا هانوفر وبريمن، إلى الإضراب عن العمل ما بين الساعة الثانية صباحا والثامنة مساء بالتوقيت المحلي (0110 و1900 بتوقيت غرينتش).
 
وقالت وكالة الانباء الألمانية إن 570 رحلة في مطار فرانكفورت وحده ألغيت، سيتأثر بها نحو 220 ألف مسافر.
 
وقالت النقابة إنها لا تزال تنتظر زيادة أرباب العمل أجور 23 ألفا من موظفي الأمن، المطالبين بزيادة أجرهم إلى 20 يورو لكل ساعة.
 
وأدت إضرابات الأسبوع الماضي في أنحاء ألمانيا الى إلغاء مئات الرحلات الجوية، وتعطل آلاف المسافرين.
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