حلم "إمبراطور الكوكايين" قبل الاعتقال..

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يبدو أن خواكين غوزمان لويرا المعروف باسم إل تشابو، والمتهم بأنه المسيطر على تجارة المخدرات في المكسيك،كان مهتما بإخراج فيلم عن قصة حياته في عام 2007، قبل فترة طويلة من لقائه المعروف مع الممثل الأميركي شون بن والممثلة المكسيكية كيت ديل كاستيلو في عام 2015.

وقال أليكس سيفوينتس الذي وصف نفسه ذات يوم بأنه "اليد اليمنى" لغوزمان إنه كان على علم بمشروع فيلم جرى التخطيط له بينما كان يعيش مع غوزمان في جبال ولاية سينالوا وهي مسقط رأس غوزمان بين عامي 2007 و2009.

وسيفوينتس المولود في كولومبيا هو واحد من بين حوالي عشرة شهود أدلوا إلى الآن بإفادات ضد غوزمان بعدما عقدوا صفقات مع مدعين أميركيين في محاكمة فتحت نافذة على العالم السري لـعصابة سينالوا، إحدى أقوى عصابات تهريب المخدرات في العالم.

وجرى تسليم غوزمان (61 عاما) إلى الولايات المتحدة في عام 2017 حيث يواجه اتهامات بتهريب الكوكايين والهيروين ومخدرات أخرى إلى البلاد بصفته زعيم العصابة. ويحاكم أمام محكمة اتحادية في بروكلين منذ نوفمبر الماضي.

وظهرت أحلام ملك المخدرات إل تشابو بقصة عن حياته على شاشة السينما لأول مرة بعدما كتب بن قصة لمجلة رولينغ ستون في عام 2016 عن سفره مع ديل كاستيلو لمقابلة غوزمان في مخبئه بالغابة بعد فترة قصيرة من هروبه من سجن مكسيكي عن طريق نفق، وفقا لوكالة "رويترز".

وكشفت ديل كاستيلو، التي لعبت دور مهربة مخدرات في مسلسل تلفزيوني مكسيكي شهير، بعد نشر المقال مباشرة أن اللقاء تم لأن فريق محامي غوزمان اتصلوا بها بخصوص الفيلم المحتمل.

وبعد أن ألقي القبض على غوزمان مرة أخرى في عام 2016، قال المدعي العام المكسيكي آنذاك أرلي جوميز إن اتصالاته مع "الممثلات والمنتجين" كانت "عاملا مهما ساعد في تحديد مكانه".

وقال سيفوينتس أمس الاثنين إن زوجته حثت غوزمان في البداية على عمل فيلم عن سيرته الشخصية في عام 2007.

وقدم للمحلفين كذلك في شهادته لمحة عن حياة غوزمان كهارب في الجبال.