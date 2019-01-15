العاصفة "القطبية" تقترب من سوريا والأردن ولبنان وفلسطين..!

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تترقب دول في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وعلى رأسها سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، عاصفة جديدة، بدأت نذرها تلوح في الساحل السوري، حيث أغلقت السلطات الموانئ البحرية في طرطوس واللاذقية أمام الملاحة.

وأعلنت المديرية العامة للموانئ البحرية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الثلاثاء، "إغلاق جميع المرافئ والموانئ والمراسي الصغيرة على الساحل السوري في وجه الملاحة، بسبب الأحوال الجوية السائدة".

ونقلت الوكالة عن مدير الموانئ البحرية، العميد أكرم ابراهيم، قوله إنه "تم إغلاق ميناءي اللاذقية وطرطوس وميناء مصب النفط في بانياس والموانئء الصغيرة على الساحل بسبب سوء الأحوال الجوية..".

وأضاف أن منطقة شرق المتوسط تتعرض "لعاصفة من المتوقع أن تصل سرعة الرياح فيها إلى ما بين 80 و 100 كم بالساعة وارتفاع موج البحر إلى أكثر من خمسة أمتار"، مؤكدا "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة واستنفار جميع الكوادر المختصة للحد من أي خسائر قد تنجم عن العاصفة".

كتلة هوائية قطبية في الأردن

وفي الأردن، رغم أنه يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة الثلاثاء، فإن تقرير دائرة الأرصاد الجوية أكد تأثر المملكة، الأربعاء، بـ"كتلة هوائية باردة جدا من أصل قطبي مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شمال سوريا".

وعليه، "سيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة جدا وغائمة وماطرة، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على فترات ومصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة".

كما تتساقط "في ساعات المساء والليل الثلوج.. فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى والجنوبية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تصل سرعتها ما بين (50-70) كلم/ساعة يرافقها هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 80 كم/ساعة في بعض المناطق..".

وستبقى "الأجواء يوم الخميس باردة جدا وغائمة جزئياً إلى غائمة أحيانا، والفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة..".

وأضاف تقرير دائرة الأرصاد أنه "مع ساعات الظهيرة تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي وتتناقص كميات الغيوم، وتخف سرعة الرياح. ويتوقع مع ساعات الليل المتأخرة حدوث الانجماد ولاسيما فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية".

فلسطين.. انخفاض درجات الحرارة

أما في فلسطين، فقد قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو سيكون الأربعاء "غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة ومغبرا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الظهيرة تسقط.. الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا فوق معظم المناطق..".

و"في ساعات المساء والليل تسقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 90 كم/ساعة والبحر مائجا".

وحذرت الدائرة من "خطر شدة سرعة الرياح، وتشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط البرد والثلج، وفرصة تراكم الثلوج في ساعات مساء وليل الخميس".

ميريام تضرب لبنان

وفي لبنان، أطلقت مصلحة الأرصاد الجوية على العاصفة اسم "ميريام"، مشيرة إلى أن سرعة الرياح ستصل، الثلاثاء والأربعاء، 65 كلم في الساعة، مما سيؤدي لظهور طبقات من الغبار تشتد تدريجيا خلال النهار لتبلغ ذروتها ليلا سرعة تفوق 100 كيلومتر في الساعة ليلا.

وحذرت، المصلحة في بيان، من خطر تساقط اللوحات الإعلانية واقتلاع الأشجار، كما يرتفع موج البحر بين 5 و6 أمتار، حسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان لمصلحة الأرصاد الجوية.

وأضاف البيان أن منخفضا جويا مصحوبا بكتل هوائية باردة يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط، على أن يشتد تدريجيا الثلاثاء ويتحول مساء لعاصفة "ميريام" تستمر حتى صباح يوم الخميس.

وتأتي هذه المعلومات بعد يومين على انحسار عاصفة أطلق عليها في لبنان اسم نورما، كانت قد ضربت دولا أخرى في الحوض الشرقي للمتوسط، بينها سوريا وفلسطين والأردن.