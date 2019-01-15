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سحب نصب سعودي من أمام موقع هجمات 11 سبتمبر

15
JANUARY
2019
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نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مسؤول رسمي في المدينة تأكيدها أنه سيتم سحب نصب بلون العلم السعودي ويحمل شعاره، مع أنصاب أخرى، من مكان مركز التجارة العالمي حيث وقعت هجمات 11 سبتمبر.
 
 
 
وانتقد العديد من الناس وجود لون العلم السعودي في المنطقة، حيث يربطون بين الهجمات وبين السعودية التي كان أبرز منفذي هجمات 11 سبتمبر من أبنائها.
 
 
 
والنصب، وهو عبارة عن حبة حلوى عملاقة يصل ارتفاعها إلى مترين، جزء من مشروع نُصب تستعيد أعلام الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.
 
 
وتنقلت النصب منذ سبعة أعوام في عشرات البلدان، وكذلك في عدد من أحياء نيويورك.
 
 
وقالت مؤسسة النقل في نيويورك التي تدير مشروع النصب: "نحن على اتصال مع المسؤولين عن نصب الحادي عشر من سبتمبر، وسنقوم بنقلها إلى مكان آخر".
 
 
وسيتم نقل كل النصب العشرين إلى مطار جون كينيدي خلال الأسبوع الجاري.
 
 
 
وأقام مئات من أقارب أشخاص قُتلوا في هجمات 11 سبتمبر 2001 دعوى قضائية في المحاكم الأمريكية، في محاولة للاستفادة من قانون أجازه الكونغرس، ويسمح لضحايا مثل هذه الهجمات على الأراضي الأمريكية بمقاضاة الدول الراعية للهجمات.
New York Post
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