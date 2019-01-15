البيت الأبيض يوضح حقيقة ترشح إيفانكا لرئاسة البنك الدولي

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علق البيت الأبيض، الاثنين، على الأنباء التي تقول إن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، مرشحة لرئاسة البنك الدولي.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، فإن البيت الأبيض نفى صحة هذه الأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصادر في البيت الأبيض قولها، إن ابنة الرئيس الأمريكي ستسدي النصح فقط فيما يتعلق باختيار المرشحين لرئاسة البنك الدولي.

وسبق أن نقلت صحيفة "فايننشال تايمز"، في وقت سابق عن مصادر لم تحددها، أن البيت الأبيض يدرس ترشيح إيفانكا لرئاسة البنك الدولي، خليفة لجيم يونغ كيم الرئيس الحالي، الذي يغادر منصبه في شباط/ فبراير المقبل.

ويعد وجود إيفانكا ترامب في البيت الأبيض مثيرا للجدل، فمنذ وصول ترامب للسلطة، قام بتعيين ابنته وزوجها غاريد كوشنير مستشارين له، ما أثار موجة انتقادات حادة.