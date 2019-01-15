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أعلن البنتاغون أنه تم تمديد انتشار القوات الأميركية على الحدود مع المكسيك حتى أيلول بهدف دعم حرس الحدود في مواجهة تدفق المهاجرين.

وأوضح متحدث باسم البنتاغون في بيان ان وزير الدفاع بالوكالة بات شاناهان وافق على طلب تقديم المساعدة لوزارة الأمن الداخلي حتى 30 أيلول 2019.

وينتشر حاليا أكثر من 4500 جندي على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن نشر تلك القوات قبل الانتخابات التشريعية في 6 تشرين الثاني تحسبا لوصول آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة.

وكان مقررا أن ينتهي انتشار تلك القوات الأميركية في منتصف كانون الأول غير ان وزارة الأمن الداخلي طلبت في بادئ الأمر من البنتاغون أن يتم تمديد هذا الانتشار حتى 31 كانون الثاني نظرا الى "التهديد المستمر" على الحدود.