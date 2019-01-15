living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب لمراسلة: من العار طرح هذا السؤال

15
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من سؤال طرحته مراسلة عما إذا كان عمل لصالح روسيا، بعد التقارير الإعلامية الأخيرة التي تحدثت عن ذلك. فنفى هذا الأمر ورد على المراسلة بالقول: من العار طرحك لهذا السؤال.
 
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت منذ أيام أن مكتب التحقيقات الفدرالي فتح في عام 2017 تحقيقا ليحدد ما إذا كان الرئيس يعمل لصالح موسكو.
 
وردا على سؤال الصحفية، قال ترامب: " لم أعمل بتاتا لمصلحة روسيا. وأنت تعلمين ذلك أكثر من أي شخص آخر. ليس ذلك فقط، أعتقد أنه من العار حتى أن تطرحي هذا السؤال. إنها مجرد خرافة كبيرة."
وأضاف:  "الناس الذين فتحوا التحقيق، أعتقد أنهم فعلوا ذلك لأنني أقلت جيمس كومي"، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، واصفا هؤلاء بـ"أوغاد".
 
ودُمج تحقيق الـ"إف بي آي" مع الذي فتحه المدعي روبرت مولر حول شكوك محتملة لتعاون موسكو مع فريق ترامب الانتخابي، وفق الصحيفة الأميركية. 
 
وشمل تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي شقين، الأول متعلق بمكافحة التجسس والآخر جنائي، إثر إقالة ترامب لكومي في مايو 2017، حسب ما نقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها.
 
وأضافت "نيويورك تايمز" أن التحقيق الخاص بمكافحة التجسس بدأ بسبب تنامي المخاوف بشأن سلوك ترامب، بما في ذلك التعليقات التي أدلى بها والتي تشير إلى أنه أقال كومي بسبب التحقيق الخاص بروسيا، الذي يقوده حاليا المحقق الخاص روبرت مولر.
 
ورفض ترامب تقرير الصحيفة السبت، وقال لشبكة "فوكس نيوز" إنها "أكثر مقالة مهينة كتبت على الإطلاق".
 
من جانبه، انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في لقاء مع محطة "سي بي إس" التلفزيونية تقرير الصحيفة قائلا: "القول بأن الرئيس ترامب يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي فكرة سخيفة للغاية".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout