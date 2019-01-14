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كشف مخطط "داعشي" يستهدف زوجة الأمير وليام

14
JANUARY
2019
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هدد تنظيم داعش الإرهابي بصورة مباشرة، زوجة الأمير ويليام، دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، عبر إرسال رسائل لها تتوعدها بالقتل.

وأرسل متطرفون ينتمون إلى التنظيم، الأحد، رسالة مشفرة للدوقة من خلال تطبيق التراسل الفوري "تيليغرام"، تهدد بوضع السم في الأغذية التي تأكلها، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونشر عناصر تابعون للتنظيم صورة لكيت مع علامة X حمراء اللون على عربة التسوق الخاصة بها، مع تعليق جاء فيه: "نعرف ما تأكله، سنقوم بتسميمه".

ولم يقتصر التهديد على زوجة الأمير ويليام فحسب، ولكنه طال ابنها الأمير جورج أيضا، مما جعل السلطات المعنية تأخذه على محمل الجد، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار صنداي".

كما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر لم تسمه: "يعتقد عملاء الاستخبارات البريطانية أن هذه التهديدات قيد الدراسة والتمحيص، كما يعتقدون أن هناك صلة تربطها بالرسائل التي بعثها متطرف من مانشستر يدعى حسين رشيد في فترة سابقة".

وحكم على رشيد بالسجن مدى الحياة لتحريضه أنصار "داعش" على مهاجمة الأمير جورج عبر مجموعة خاصة أنشأها على موقع التواصل الاجتماعي "تيليغرام"، حيث نشر صورة للأمير في مدرسته إلى جانب إرهابيين مقنعين من التنظيم الإرهابي.

كما أشارت تقارير إلى أن خطته لقتل جورج كانت قائمة على تسميم "الآيس كريم" (مثلجات) الذي يأكله الأمير الصغير.

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