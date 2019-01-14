ترامب: لم أعمل أبدا لصالح روسيا

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نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاتهامات التي توجه له بالعمل لصالح روسيا، واصفا هذه الاتهامات بـ"الخدعة الكبيرة المخزية".

وقال ترامب اليوم الاثنين في تصريحات من البيت الأبيض، ردا على سؤال بهذا الشأن "أنا لم أعمل أبدا لصالح روسيا، وأنتم تعرفون الجواب".

وأضاف ترامب "ليس فقط أنني لم أعمل لصالح روسيا، من العار طرح مثل هذه الأمور لأنها خدعة كبيرة ومخزية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب، إن ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط هو "خبر سيئ بالنسبة لروسيا".

والجدير بالذكر، أن ترامب أعلن أنه يتوقع أن تتمكن الولايات المتحدة وروسيا مرة أخرى من استعادة العلاقات الجيدة، مشيرًا إلى أن التوافق مع روسيا أمر جيد، وليس سيئا".

سبوتنيك