بسبب الإغلاق.. "دعم" بيتزا كندي للمراقبين الجويين الأميركيين

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تعاطفا مع أوضاعهم المالية ودعما لهم بسبب عدم صرف رواتبهم منذ بداية الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، قرر مراقبو حركة الملاحة الجوية الكنديون شراء البيتزا والفطائر المحلاة لنظرائهم الأميركيين.

وعلى مدى أيام أرسل المراقبون الجويون الكنديون مئات طلبيات البيتزا والفطائر لنظرائهم في مطار إنكوراج بألاسكا وبعض المطارات الأخرى في شمال الولايات المتحدة كشكل من أشكال التضامن معهم والدعم لهم أثناء محنة الإغلاق الحكومي.

وقال رئيس اتحاد الرقابة الجوية في الطيران الكندي بيتر دافي إن المبادرة بدأت الخميس الماضي عندما قرر الموظفون في مركز المراقبة الجوية في إدمنتون جمع أموال وشراء الفطائر المحلاة لزملائهم في مطار إنكوراج في ألاسكا.

وأضاف أن باقي الموظفين في المرافق المماثلة في مناطق من كندا انضموا إلى هذه المبادرة، ثم كرت السبحة لتلتحق باقي المراكز في مختلف أنحاء كندا حيث أرسلت البيتزا والفطائر من مطارات إدمنتون وفانكوفر وتورنتو ومونتريال ومونكتون وغاندر ووينيبيغ الكندية إلى مكارات أنكوراج وسياتل وسولت لايك سيتي وكليفلاند ونيويورك وبوسطن في شمالي الولايات المتحدة.

وأوضح دافي قائلا أنه بعد الفطائر قرروا شراء البيتزا لنظرائهم الأميركيين، منوها إلى أن أكثر من 36 مركز مراقبة جوية كندا يشارك في هذا الأمر حاليا.

وقال إن قرابة 10 آلاف مراقب جوي أميركي يعملون من دون رواتب منذ أواخر ديسمبر الماضي بسبب الإغلاق الحكومي، كما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقدر عدد عبوات البيتزا التي أرسلت من مطارات كندية إلى الموظفين الأميركيين مساء الأحد فقط بحوالي 300 عبوة، الأمر الذي دفع الموظفين الأميركيين إلى شكر نظرائهم الكنديين على وسائل التواصل الاجتماعي على هذه البادرة الجميلة.

وشدد دافي على أن الأعضاء في اتحاد المراقبين الجويين الكنديين كانوا يدرسون سبل تقديم الدعم وإظهار التضامن مع زملائهم الأميركيين الذين يعانون بسبب الإغلاق الحكومي.

وقال دافي "إن وظيفة المراقب الجوي عمل مجهد.. ويقال إن على المراقب أن يكون محقا 100 في المئة في 100 في المئة من الأوقات".

وأضاف أنه ليس على المراقب الجوي في ظل هذه الضغط والإجهاد في العمل أن يعود إلى البيت ليواجه ضغوط الحياة الأخرى ومن بينها البقالة والفواتير وغيرها.