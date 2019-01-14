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بالأرقام.. المزيد من الأميركيين يؤيدون بناء "جدار ترامب"

14
JANUARY
2019
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أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة أيه بي سي نيوز وصحيفة واشنطن بوست ارتفاع نسبة الأميركيين المؤيدين لإقامة جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، والذي ينادي به الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى قبل وصوله للبيت الأبيض.
 
وأيد 42 في المئة من المستطلعة آراؤهم وعددهم 788 شخصا بالغا، إقامة جدار أميركي على الحدود مع المكسيك، وهي أعلى نسبة منذ اقتراح ترامب إنشاء الجدار لأول مرة، وفق ما ذكرت شبكة أيه بي سي نيوز.
 
وكان آخر استطلاع قبل عام قد كشف عن نسبة تأييد لبناء الجدار لا تتجاوز 34 في المئة، مقابل معارضة 63 في المئة من الأميركيين. وفي الاستطلاع الجديد عارض 54 في المئة فقد تشييد الجدار مع المكسيك.
 
وألقى 53 في المئة من المشاركين في الاستطلاع باللائمة على ترامب والحزب الجمهوري بشكل فيما يتعلق بالإغلاق الحكومي الحاصل على خلفية الخلافات بشأن الجدار ، في حين قال 29 في المئة إن الديمقراطيين هم المسؤولون عن هذا الإغلاق.
 
وهدد ترامب قبل أيام بإعلان حالة الطوارئ في كافة أرجاء الولايات المتحدة، في حال لم يوافق الكونغرس على تشريع للتمويل الحكومي من أجل تشييد الجدار على الحدود مع المكسيك.
 
 وعلى الرغم من ارتفاع نسبة المؤيدين للجدار، فإن 66 في المئة ممن شملهم الاستطلاع يعارضون استخدام ترامب صلاحياته بإعلان حالة الطوارئ من أجل تأمين بناء الجدار.
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