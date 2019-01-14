إيران.. تحطم طائرة "بوينغ" قبل لحظات من الهبوط

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أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، الاثنين، بأن طائرة شحن كانت تقل عشرة أشخاص تحطمت فوق مجمع سكني قرب العاصمة طهران.

ولم يشر التلفزيون إلى عدد الضحايا في الحادث، مضيفا "الطائرة التي تحطمت في إقليم البرز تابعة لقرغيزستان".

فيما قال مطار ماناس في قرغيزستان إن طائرة الشحن التي تحطمت تابعة لشركة بايام الجوية الإيرانية.

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن طائرة الشحن تحطمت، الاثنين، في مطار فتح الإيراني، مضيفة أنه لم ترد على الفور تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح.

ونقلت الوكالة عن بيرحسين كوليوند، المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، قوله "ليس لدينا معلومات واضحة عن تفاصيل التحطم".

وذكرت تقارير إعلامية أن الطائرة من نوع "بوينغ 707" تحطمت على ما يبدو بسبب ظروف المناخ القاسية.

وتابعت "لم تتمكن الطائرة من بلوغ المدرج خلال الهبوط".

وعرض التلفزيون الإيراني صورا تظهرا عمودا من الدخان يتصاعد من موقع تحطم الطائرة.