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رسالة مشفرة خطيرة من "داعش" لدوقة كامبريدج وابنها!

14
JANUARY
2019
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قام متطرفون من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، أمس الأحد، بإرسال رسالة مشفرة عن طريق تطبيق "تلغرام" لدوقة كامبريدج كيت ميدلتون.
 
وتضمنت الرسالة تهديدا مباشرا للدوقة بالعبث بطعامها الذي تشتريه من السوبرماركت، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
ونشر المتطرفون صورة للدوقة وهي تتسوق وعلامة "اكس" حمراء على عربة تسوقها، وأرفقت بتعليق، جاء فيه: "نعرف ما تأكله، سنعمل على تسميمه".
 
لكن لم تكن كيت الوحيدة المستهدفة، بل طال التهديد أيضا ابنها الأمير جورج، لذلك أخذت التهديدات على محمل الجد، حيث يعتقد عملاء المخابرات أن التهديدات ضد كيت ترتبط برسائل أرسلها حسين رشيد في فترة سابقة.
 
وحكم على حسين رشيد بالسجن مدى الحياة في سجن مانشستر سترينجوايز، لتحريضه أنصار "داعش" على مهاجمة الأمير جورج عبر مجموعة خاصة أنشأها على موقع التواصل الاجتماعي "تيليغرام"، حيث نشر صورة للأمير الصغير ومدرسته وإرهابيي "داعش" لتوضيح خطته لقتله.
 
يذكر أن فكرة رشيد كانت بتسميم البوظة التي سيتناولها الأمير.
روسيا اليوم
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