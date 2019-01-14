فرنسا.. محتجو "السترات الصفراء" يصبون غضبهم على الصحفيين

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تعرض صحفيو قناة "إل سي آي" التلفزيونية الفرنسية للهجوم من قبل محتجي السترات الصفراء، وذلك خلال مظاهرات اندلعت السبت، في مدينة روان شمال فرنسا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة "رابتلي"، تعرض الصحفيين للضرب والركل من قبل متظاهري السترات الصفراء.

وأشارت تقارير إلى نقل أحد الصحفيين ممن تعرضوا للضرب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانطلقت في العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى، السبت، موجة جديدة من مظاهرات أنصار حركة السترات الصفراء، وسط مخاوف، من تجدد أعمال العنف التي تخللت المظاهرات السابقة.

ونشرت الحكومة الفرنسية 80 ألفأ من عناصر الأمن، وهدد وزير الداخلية كريستوف كاستانير برد قوي على العنف.

ورغم ذلك، شهدت شوارع باريس كرّا وفرّا بين المتظاهرين وقوات الأمن، وقالت مصادر إن بعض المحتجين رشقوا رجال الشرطة الفرنسية بالحجارة.

واعتقلت الشرطة الفرنسية بعض المتظاهرين قرب قوس النصر، في محاولة لمنع الاحتجاجات من الوصول إلى جادة الشانزليزيه.

وأطلقت مجموعات دعوات عبر الإنترنت طوال الأسبوع إلى احتجاجات حاشدة في لو بورجيه، لكن شرطة باريس قالت إنها لن تتخلى عن حذرها وتأهبها، لا سيما حول المباني الحكومية والشانزليزيه، الذي كان مسرحا لأعمال شغب متكررة في الاحتجاجات السابقة.

وتسعى حركة ما يعرف بـ"السترات الصفراء" إلى إعطاء زخم جديد للاحتجاجات، التي تراجعت حدتها مع نهاية السنة الماضية.

لكن نجاح الحركة في حشد نحو 50 ألف شخص في الشوارع السبت الماضي، أعطى الحركة نفسا جديدا، رغم التنازلات التي قدمها الرئيس إيمانويل ماكرون والتي نجحت نسبيا في التخفيف من حدة المظاهرات.