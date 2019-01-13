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أضواء الشمال تخطف الأنظار وقد "تخطف الأرواح"

13
JANUARY
2019
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حذرت الشرطة الأيسلندية السواح والأجانب على الطرقات في البلاد أثناء فصل الشتاء، خصوصا في الليل وفي السماء الصافية.

وأوضحت الشرطة أن هذه الأجواء الشتوية ذات السماء الصافية تكون فيها أضواء الشمال مذهلة وبالتالي فإن السائقين على الطرقات في المناطق الواقعة على حافة الدائرة القطبية، قد تدهشهم هذه الألوان.

والاستمتاع بجمالية المنظر وتراقص أضواء الشمال ليس أمرا يمكن تجنبه في هذه التجربة، وليس هذا ما تحذر منه الشرطة الأيسلندية بالضبط، بل إن التحذير من الالتهاء بمراقبتها ومتابعتها أثناء القيادة على الطرقات، بحيث قد ينجم عنها حوادث قاتلة.

وقالت الشرطة إن السواح قد يفتقرون إلى الخبرة في التعامل مع ظروف الطرقات الأيسلندية في الشتاء.

وتعتقد الشرطة أن السواح يلتهون في النظر إلى السماء دون أن ينظر على الطريق أمامهم، ناهيك عن أن حالة الطقس تتغير كل 5 دقائق بحسب ما نقلت فرانس برس عن رئيس دائرة شرطة أكوريري في شمال البلاد يوهان سيغفوسون.

وقال سيغفوسون إن الطريق تكون جافة في لحظة، لكن الجليد قد يغطيها في لحظات، وتتسبب بالانزلاقات.

وأوضحت مصادر الشرطة الأيسلندية إن من بين ضحايا الطرق في أيسلندا الثماني عشر خلال عام 2018، نصفهم من السواح الأجانب.

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