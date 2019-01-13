عاصفة ثلجية تجبر واشنطن على إلغاء الرحلات الجوية

A + A -

اتجهت عاصفة شتوية قوية صوب واشنطن، بعد أن أسقطت ثلوجا كثيفة على الغرب الأوسط الأميركي مما أدى إلى تقطع السبل ببعض قائدي السيارات في ولاية ميزوري وإلغاء عشرات الرحلات الجوية.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه العاصفة على ممر طوله 2900 كيلومتر بالولايات المتحدة يمتد من ولاية كولورادو إلى ولايات وسط الأطلسي. وكانت العاصفة قد بدأت في شكل أمطار من المكسيك ثم تحولت إلى ثلوج بعد التقائها بجبهة من الهواء الجليدي.

وقال أندرو أوريسون خبير الأرصاد الجوية في مركز التنبؤات الجوية بالولايات المتحدة إن العاصفة اجتاحت ولايتي كانساس وميزوري يوم الجمعة واستمرت يوم السبت مع امتدادها إلى مناطق بولايات أيوا وايلينوي وانديانا وأوهايو.

المصدر : وكالات