نهاية غير سعيدة لقصة ريبيري مع بايرن ميونيخ.. ظهوره مع الشيف التركي «نصرت» هو السبب

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ألمح نادي بايرن ميونيخ الألماني لعدم تجديد عقد لاعبه فرانك ريبيري، الذي ينتهي مع انقضاء نهاية الموسم الحالي، في شهر يونيو/حزيران القادم، ما يوحي بأنَّ إدارة النادي البافاري قد غضبت حقاً من الضجة التي أحدثها اللاعب الفرنسي مؤخراً، عند استعماله ألفاظاً نابية على موقع «تويتر»، في رده على منتقديه.

وذكر المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، حسن صالحميدتش، الأربعاء 9 يناير/كانون الثاني الجاري، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية الدوحة، أنَّ فرانك ريبيري يعيش -ربما- آخر موسم له مع النادي البافاري.

وقال صالحميدتش خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده على هامش المعسكر التدريبي لفريقه بالعاصمة القطرية الدوحة: «من المرجح أن يكون هذا الموسم هو الأخير لفرانك في بافاريا».

ويأتي كلام المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الذي نقلته صحيفة lequipeالفرنسية، في نفس اليوم، ليؤكد غضب إدارة النادي البافاري تجاه نجم الفريق فرانك ريبيري، بعد الكلمات «النابية» و»الصادمة» التي استعملها عند رده على الانتقادات التي تعرَّض لها مؤخراً من طرف بعض وسائل الإعلام الفرنسية.

الضجة بدأت من مطعم تركي بدبي

وكانت القصة قد بدأت في مطلع شهر يناير/كانون الثاني الجاري، عندما ظهر فرانك ريبيري واقفاً إلى جانب الطاهي التركي الشهير نصرت غوكشيه، في إمارة دبي، مستعداً لتناول قطعة لحم «مذهبة».

ونشر الطاهي المعروف برشّه الملح بطريقة مميزة فيديو للنجم الفرنسي وهو يشاهد تقطيع شرائح اللحم المطلية بالذهب، قبل أن يقوم برش الملح عليها بنفسه.

وعلى الرغم من أنّ صحيفة bild الألمانية قد اكتفت بنشر الخبر فقط، والإشارة إلى أنّ ثمن «قطعة اللحم المذهبة» يقدر بـ1300 يورو، فإنّ العديد من الصحفيين الفرنسيين ضخَّموا الأمر، وعلَّق بعضهم بأنّه كان من الأجدر بريبيري «صرف أمواله على الأعمال الخيرية، وليس تبذيرها على تلك النوعية من الوجبات».

ريبيري ردَّ على منتقديه بكلمات نابية صادمة

تلك الانتقادات أفقدت ريبيري صوابه، وجعلته يردُّ بعنف لفظي صادم، مستعملاً كلمات نابية وغير أخلاقية على موقع «تويتر»، حيث كتب مثلاً متحدثاً عن منتقديه: «هؤلاء أشباه الصحفيين الذين ولدوا من خلال الواقي الذكري المثقوب» أو «اذهبوا لتغتصبوا أمهاتكم وجداتكم وحتى شجرة عائلاتكم البيولوجية»، قبل أن يُخفف من حدة كلامه ويقول: «لماذا لم تتحدثوا عن الهبات التي أقدمها، لقد تربَّيت على أن أعطي مما أُعطيَ لي».

ولم يتأخر نادي بايرن ميونيخ عن التعبير عن موقفه من القضية، فقرر الأحد 6يناير/كانون الثاني الجاري، معاقبة لاعبه الفرنسي مادياً.

وأبرز موقع النادي البافاري تصريحات حسن صالحميدتش، التي قال فيها: «لقد استخدم فرانك كلمات لا نقبل بها في بايرن ميونيخ، ولا ينبغي أن تصدر من لاعب يتخذه البعض قدوة».

مسيرة حافلة بالإنجازات لريبيري مع البايرن

وكان فرانك ريبيري، البالغ من العمر 35 عاماً، قد انضمَّ لبايرن ميونيخ في صيف 2007، قادماً من نادي مارسيليا الفرنسي، مقابل 30 مليون يورو، وقد شارك خلال مشواره الطويل مع العملاق البافاري في 405 مباريات رسمية، سجَّل خلالها 121 هدفاً، ونال رفقته العديد من الألقاب المحلية والقارية، أبرزها دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في سنة 2013، والدوري الألماني في 8 مواسم، وكأس ألمانيا في 5 مناسبات.

ألمح نادي بايرن ميونيخ الألماني لعدم تجديد عقد لاعبه فرانك ريبيري، الذي ينتهي مع انقضاء نهاية الموسم الحالي، في شهر يونيو/حزيران القادم، ما يوحي بأنَّ إدارة النادي البافاري قد غضبت حقاً من الضجة التي أحدثها اللاعب الفرنسي مؤخراً، عند استعماله ألفاظاً نابية على موقع «تويتر»، في رده على منتقديه.

وذكر المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، حسن صالحميدتش، الأربعاء 9 يناير/كانون الثاني الجاري، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية الدوحة، أنَّ فرانك ريبيري يعيش -ربما- آخر موسم له مع النادي البافاري.

وقال صالحميدتش خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده على هامش المعسكر التدريبي لفريقه بالعاصمة القطرية الدوحة: «من المرجح أن يكون هذا الموسم هو الأخير لفرانك في بافاريا».

ويأتي كلام المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الذي نقلته صحيفة lequipeالفرنسية، في نفس اليوم، ليؤكد غضب إدارة النادي البافاري تجاه نجم الفريق فرانك ريبيري، بعد الكلمات «النابية» و»الصادمة» التي استعملها عند رده على الانتقادات التي تعرَّض لها مؤخراً من طرف بعض وسائل الإعلام الفرنسية.

الضجة بدأت من مطعم تركي بدبي

وكانت القصة قد بدأت في مطلع شهر يناير/كانون الثاني الجاري، عندما ظهر فرانك ريبيري واقفاً إلى جانب الطاهي التركي الشهير نصرت غوكشيه، في إمارة دبي، مستعداً لتناول قطعة لحم «مذهبة».

ونشر الطاهي المعروف برشّه الملح بطريقة مميزة فيديو للنجم الفرنسي وهو يشاهد تقطيع شرائح اللحم المطلية بالذهب، قبل أن يقوم برش الملح عليها بنفسه.

وعلى الرغم من أنّ صحيفة bild الألمانية قد اكتفت بنشر الخبر فقط، والإشارة إلى أنّ ثمن «قطعة اللحم المذهبة» يقدر بـ1300 يورو، فإنّ العديد من الصحفيين الفرنسيين ضخَّموا الأمر، وعلَّق بعضهم بأنّه كان من الأجدر بريبيري «صرف أمواله على الأعمال الخيرية، وليس تبذيرها على تلك النوعية من الوجبات».

ريبيري ردَّ على منتقديه بكلمات نابية صادمة

تلك الانتقادات أفقدت ريبيري صوابه، وجعلته يردُّ بعنف لفظي صادم، مستعملاً كلمات نابية وغير أخلاقية على موقع «تويتر»، حيث كتب مثلاً متحدثاً عن منتقديه: «هؤلاء أشباه الصحفيين الذين ولدوا من خلال الواقي الذكري المثقوب» أو «اذهبوا لتغتصبوا أمهاتكم وجداتكم وحتى شجرة عائلاتكم البيولوجية»، قبل أن يُخفف من حدة كلامه ويقول: «لماذا لم تتحدثوا عن الهبات التي أقدمها، لقد تربَّيت على أن أعطي مما أُعطيَ لي».

ولم يتأخر نادي بايرن ميونيخ عن التعبير عن موقفه من القضية، فقرر الأحد 6يناير/كانون الثاني الجاري، معاقبة لاعبه الفرنسي مادياً.

وأبرز موقع النادي البافاري تصريحات حسن صالحميدتش، التي قال فيها: «لقد استخدم فرانك كلمات لا نقبل بها في بايرن ميونيخ، ولا ينبغي أن تصدر من لاعب يتخذه البعض قدوة».

مسيرة حافلة بالإنجازات لريبيري مع البايرن

وكان فرانك ريبيري، البالغ من العمر 35 عاماً، قد انضمَّ لبايرن ميونيخ في صيف 2007، قادماً من نادي مارسيليا الفرنسي، مقابل 30 مليون يورو، وقد شارك خلال مشواره الطويل مع العملاق البافاري في 405 مباريات رسمية، سجَّل خلالها 121 هدفاً، ونال رفقته العديد من الألقاب المحلية والقارية، أبرزها دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في سنة 2013، والدوري الألماني في 8 مواسم، وكأس ألمانيا في 5 مناسبات.