living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

11 ألف زلزال ضرب بلد واحد عام 2018

13
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في رقم يعد ضعف متوسط الزلازل السنوي خلال العقد الماضي، وفقا لهيئة الرصد الوطنية، تعرضت إندونيسيا العام الماضي إلى أكثر من 11500 هزة أرضية،

وأفادت بيانات هيئة الرصد الجوي والجيوفيزيائي الوطنية أن الأرخبيل الإندونيسي تعرض إلى 11557 هزة أرضية العام الماضي، من بينها 297 هزة أرضية زادت قوتها على 5 درجات بمقياس ريختر.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا" عن رئيس الهيئة دويكوريتا كارناوتي قوله إن متوسط عدد الزلازل السنوي خلال العقد الماضي بلغ نحو 6000 هزة أرضية.

يشار إلى أرخبيل إندونيسيا، المكون من أكثر من 17 ألف جزيرة، عرضة للزلازل كونه يقع ضمن حزام النار في المحيط الهادئ، وهي حلقة نشطة زلزاليا وبركانيا، وفقا لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.

وشهد شهر سبتمبر الماضي مقتل نحو 4000 شخص جراء هزة أرضية قوية أعقبها موجات تسونامي ضربت وسط جزيرة سولاويسي، وسبقها سلسلة من الهزات الأرضية والزلازل المدمرة والقاتلة بالقرب من منتجع بالي السياحي في جزيرة لومبوك.

بالإضافة إلى الزلازل، ثارت العديد من البراكين في أرخبيل إندونيسيا، وتسبب آخرها، وهو بركان جزيرة "أناك كراكاتو" بموجات تسونامي أدت إلى مقتل المئات على سواحل جزيرتي جاوة وسومطرة.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout