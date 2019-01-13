11 ألف زلزال ضرب بلد واحد عام 2018

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في رقم يعد ضعف متوسط الزلازل السنوي خلال العقد الماضي، وفقا لهيئة الرصد الوطنية، تعرضت إندونيسيا العام الماضي إلى أكثر من 11500 هزة أرضية،

وأفادت بيانات هيئة الرصد الجوي والجيوفيزيائي الوطنية أن الأرخبيل الإندونيسي تعرض إلى 11557 هزة أرضية العام الماضي، من بينها 297 هزة أرضية زادت قوتها على 5 درجات بمقياس ريختر.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا" عن رئيس الهيئة دويكوريتا كارناوتي قوله إن متوسط عدد الزلازل السنوي خلال العقد الماضي بلغ نحو 6000 هزة أرضية.

يشار إلى أرخبيل إندونيسيا، المكون من أكثر من 17 ألف جزيرة، عرضة للزلازل كونه يقع ضمن حزام النار في المحيط الهادئ، وهي حلقة نشطة زلزاليا وبركانيا، وفقا لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.

وشهد شهر سبتمبر الماضي مقتل نحو 4000 شخص جراء هزة أرضية قوية أعقبها موجات تسونامي ضربت وسط جزيرة سولاويسي، وسبقها سلسلة من الهزات الأرضية والزلازل المدمرة والقاتلة بالقرب من منتجع بالي السياحي في جزيرة لومبوك.

بالإضافة إلى الزلازل، ثارت العديد من البراكين في أرخبيل إندونيسيا، وتسبب آخرها، وهو بركان جزيرة "أناك كراكاتو" بموجات تسونامي أدت إلى مقتل المئات على سواحل جزيرتي جاوة وسومطرة.