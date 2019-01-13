living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بومبيو: أميركا لن تغادر منطقة الشرق الأوسط

13
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لن تغادر منطقة الشرق الأوسط.

وقال بومبيو لقناة (العربية) الاخبارية اليوم السبت :"نقول للشركاء في الشرق الأوسط، لن نغادر المنطقة"، مؤكدا أن تدمير (داعش) أولوية وسنقوم بذلك بالتعاون مع حلفائنا".

وأضاف بومبيو: "يجب أن يعلم الشعب الإيراني أن تدخل النظام في شؤون الدول الأخرى غير مقبول"، قائلا: "على الشعب الإيراني أن يدرك أننا نؤيد له الحياة الكريمة".

واوضح أن "قمة بولندا ستتطرق لعدة ملفات على رأسها الملف الإيراني".

وشدد بومبيو على أن "إعلان الانسحاب من سوريا لا يتناقض مع استراتيجيتنا تجاه إيران".

وأضاف أن "علاقتنا مع السعودية أساسية لاستقرار المنطقة وأمنها".

وعن قضية مقتل جمال خاشقجي، قال بومبيو:" نريد أن تتم محاسبة المتورطين في قضية خاشقجي".

وألمح إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أوضح أن "العلاقة مع السعودية لا يمكن حصرها بقضية خاشقجي".

ووصف وزير الخارجية الأميركي السعودية بأنها "شريك مهم" لواشنطن.

ومن المقرر أن يزور بومبيو السعودية ضمن جولته الشرق أوسطية التي تشمل تسع دول وتهدف إلى طمأنة حلفاء واشنطن بشأن التزام الولايات المتحدة بأمنهم.

وقال بومبيو في المقابلة التي تم بث مقتطفات منها اليوم السبت: "أنا مقتنع بأن الشراكة ستظل قوية".

وأضاف: "هذه العلاقة ذات النفع المتبادل لخلق الاستقرار في الشرق الأوسط ومساعدة الولايات المتحدة في تنفيذ أشياء تجعل الشعب الأميركي آمنا، أمر مهمة للغاية".

وأضاف: "أنا مقتنع بأن المملكة ستظل حليف عظيم في فعل ذلك".

وتشمل جولة بومبيو الحالية دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتأتي ضمن مساع أميركية لحشد الدعم لحملتها المناهضة لإيران.

من جانب اخر قللت الولايات المتحدة اليوم السبت من حجم خلافاتها مع أنقرة حول مصير المقاتلين الأكراد في سوريا، مؤكدة امكانية التوصل الى حل يحمي الاكراد من جهة، ويتيح للاتراك "الدفاع عن بلادهم من الارهابيين" من جهة ثانية.

وقال بومبيو في العاصمة الإماراتية أبو ظبي للصحافيين الذي يرافقونه في جولته في الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة تعترف بـ "حق الشعب التركي و(الرئيس التركي رجب) اردوغان بالدفاع عن بلدهما من الارهابيين"، قبل ان يضيف "لكننا نعلم أيضا أن هؤلاء الذين قاتلوا معنا طوال هذا الوقت يستحقون أن يكونوا بمأمن أيضا".

وأضاف "نحن واثقون بأننا سنتوصل الى مخرج يحقق هذين المطلبين".

وقال بومبيو أنه أجرى اليوم السبت مكالمة هاتفية مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو.

واضاف "هناك الكثير من التفاصيل التي يجب الاتفاق عليها، ولكنني ما زلت متفائلا بإمكانية التوصل الى نتيجة جيدة".

وتأتي تصريحات الوزير الأميركي بعد توتر بين بلاده وتركيا حول مصير المقاتلين الأكراد في سوريا.

وتتعلق الخلافات بين الدولتين حول وحدات حماية الشعب الكردية، ففي حين تعتبرها أنقرة قوات "ارهابية"، تدافع عنها واشنطن لدورها الكبير في قتال تنظيم (داعش).

وهددت أنقرة مرارا خلال الاسابيع القليلة الماضية بشن هجوم لطرد هذه القوات من شمال سوريا.

وتسببت زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إلى تركيا الثلاثاء الماضي لبحث سحب القوات الأميركية من سوريا، بتأجيج الخلافات مرة أخرى مع أنقرة بعد كانت العلاقات بين البلدين بدأت بالتحسن عقب أزمة غير مسبوقة.

وكان أردوغان انتقد بولتون علنا بسبب دفاعه عن المقاتلين الأكراد.

وبعد أن أعلن ترامب عن انسحاب كامل وفوري من سوريا، اضطرت الإدارة الأميركية إلى التراجع وأعلنت على لسان بومبيو وبولتون شروطا لهذا الانسحاب يبدو أن من شأنها إرجاء الانسحاب الى أجل غير مسمى.

وتتمثل هذه الشروط في هزيمة نهائية لتنظيم (داعش) الذي لا يزال متواجدا في بعض النقاط في سوريا، والتأكد من أن المقاتلين الأكراد الذين قاتلوا الجهاديين بمساندة الأميركيين سيكونون في مأمن، في وقت تهدّد تركيا بشن هجوم عليهم.

وبدأت وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة فرعا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، بالتقرب من دمشق وحليفتها روسيا.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية "مجموعة إرهابية"، وهددت مرارا بالتحرك نحو سوريا لإقامة منطقة حدودية عازلة.

وكان أردوغان أكد في مقالة نشرت في صحيفة (نيويورك تايمز) الثلاثاء إن بلاده "هي الدولة الوحيدة التي تتمتع بالنفوذ والالتزام" لارساء الاستقرار في سوريا بعد الانسحاب الأميركي.

وأعلن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن أمس الجمعة بدء الانسحاب من سوريا، لكن مسؤولا في وزارة الدفاع الاميركية اوضح أن الأمر يتعلق حاليا بسحب معدات وليس جنودا.

ووصف بومبيو الانسحاب الأميركي بأنه "تغيير تكتيكي" لا يغير شيئا من استراتيجية الإدارة الأميركية بقيادة ترامب، بعد أن نفى الخميس خلال خطاب ألقاه في القاهرة اي انسحاب لبلاده من المنطقة.

وفي خطابه الخميس، تعهد بومبيو أيضا أن تعمل واشنطن بـ "الدبلوماسية" على "طرد آخر جندي إيراني" من سوريا حتى بعد انسحاب الجنود الأميركيين من البلاد.

وحول هذا الامر، أعترف الوزير الأميركي اليوم السبت أن هذا الهدف "هدف طموح، ولكنه هدفنا ومهمتنا".

وتابع "حقيقة أن نحو ألفي جندي سيقومون بالانسحاب من سوريا هو تغيير تكتيكي. هذا لا يعوق قدرتنا على تنفيذ الأعمال العسكرية التي يلزم القيام بها".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout