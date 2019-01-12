السترات الصفراء.. الشرطة الفرنسية تعتقل متظاهرين في باريس

A + A -

عاد متظاهرو السترات الصفراء لاستئناف احتجاجاتهم في فرنسا للأسبوع التاسع على التوالي. وقامت شرطة باريس باعتقال العشرات منهم بسبب تخطيطهم لأعمال عنف، حسب الشرطة. وفي بلجيكا قتل أمس متظاهر أثناء احتجاجات السترات الصفراء

اعتقلت الشرطة الفرنسية 24 شخصا في باريس، لهم صلة بمظاهرات جديدة نظمتها حركة "السترات الصفراء". وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت (12 يناير/كانون الثاني) إن هؤلاء المتورطين كانوا يحملون سلاحا محظورا أو شكلوا جماعة ربما كانت تخطط لارتكاب أعمال عنف. وفي باريس وأماكن بعيدة في فرنسا، يتظاهر أصحاب "السترات الصفراء"مرة أخرى اليوم السبت في مطلع الأسبوع التاسع على التوالي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مئات من الأشخاص في مواقع من بينها"ساحة الباستيل"، يرتدون السترات الصفراء ويحملون لافتات مكتوبا عليها "أوقفوا عنف الشرطة" و"ماكرون، رحل". وفي مدينة بورج وسط فرنسا، تجمع حوالي 1200 شخص بحلول منتصف النهار(1100 بتوقيت جرينتش)، طبقا لمسؤولين محليين.

وقالت متحدثة باسم الحكومة المحلية إن جميع المظاهرات سلمية حتى الآن، على الرغم من أن الشرطة اعتقلت 17 شخصا في بادئ الأمر بعد ظهر اليوم. ومن المقرر تنظيم مسيرة خارج مركز المدينة لاحقا. وسيتم نشر حوالي 80 ألف من مسؤولي الأمن في مختلف أنحاء البلاد اليوم السبت، من بينهم خمسة آلاف في باريس.

أعمال العنف في باريس، حيث وصل عدد المتظاهرين إلى 50 ألف، طبقا لتقديرات رسمية.

وفي بلجيكا، قتل متظاهر من حركة "السترات الصفراء" في حادث سير في وقت متأخر يوم أمس الجمعة أثناء احتجاجات على طريق سريع في بلجيكا، حسبما قالت وسائل إعلام محلية نقلا عن ممثلي الادعاء العام. وأفادت صحيفة "سود انفو" البلجيكية أن الرجل ضربته شاحنة مما أدى إلى مقتله على طريق سريع بين ليج ومدينة ماستريخت الهولندية. وسيتم استجواب سائق الشاحنة وإجراء تحليل لدمه.

يذكر أن حركة السترات الصفراء في فرنسا في منتصف تشرين ثان/نوفمبر الماضي احتجاجا على سياسات الإصلاح التي انتهجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وامتدت الحركة إلى بلجيكا، حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع كما ارتدوا السترات الصفراء التي ميزت الحركة الاحتجاجية.

ح.ع.ح/ه.د(أ.ف.ب، د ب أ)