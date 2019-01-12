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وزير الداخلية الفرنسي يعلن مقتل شخصين فقط إثر انفجار غاز وقع في باريس

12
JANUARY
2019
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وكتب كاستانير في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "حتى الساعة، توفى شخصين من رجال الإطفاء"، مضيفا أن "الانفجار أدى لإصابة 37 شخصا بجراح متوسطة و10 أشخاص بجراح خطيرة بينهم رجل إطفاء".

وكان كاستانير، قال للصحفيين، من أمام مكان الحادث، إن "الانفجار أدى لمقتل أربعة أشخاص بينهم 2 من رجال الإطفاء بالإضافة لسقوط 37 جريحا بينهم 8 بحال الخطر"، مضيفا أن "حوالي 200 رجل إطفاء هرعوا للمكان لإطفاء الحريق وإخلاء الجرحى"، وذلك وفقا لـ"رويترز".

وفي وقت سابق، أعلن قائد فريق الإطفاء في باريس إيريك مولان، أن الانفجار الذي وقع إثر تسرب للغاز في العاصمة الفرنسية صباح اليوم السبت، أسفر عن إصابة 36 شخصا، بينهم 12 في حالة حرجة.

وقال مولان في تصريحات للصحفيين من موقع الحادث، إن "24 شخصا أصيبوا بجراح طفيفة، و12 في حالة حرجة"، موضحا أنه من بين المصابين "ثلاثة من عمال الإطفاء".

ووقع انفجار ضخم، صباح اليوم السبت، في الدائرة التاسعة وسط العاصمة الفرنسية باريس، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص وتحطم النوافذ، وذلك وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس". ونقلت الوكالة، عن الشرطة القول إن حريقا اندلع في منشأة تجارية تلاه انفجار قوي.

وقالت الشرطة الفرنسية، على "تويتر": "يتدخل رجال الإطفاء في الوقت الحالي لإخماد حريق أعقب وقوع انفجار قوي في شارع تريفيزو في الدائرة التاسعة وسط العاصمة باريس". كما طالبت الشرطة الجميع بتجنب المنطقة وإفساح الطريق لسيارات الطوارئ.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن الانفجار وقع بسبب تسرب غاز من أحد المخابز، مشيرة إلى أنه في الطابق الأرضي وتدمر بالكامل.

 sputniknews

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