بالفيديو: امرأة تحمل فئران في حمالة صدرها تثير ذعر المتسوقين

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أصيب متسوق بحالة ذهول عندما شاهد سيدة تسحب فئرانا من حمالة صدرها، وكان دونالد هولمز في متجر محلي لبيع الحيوانات الأليفة بولاية جورجيا الأميركية عندما صوّر المشهد الغريب.

وظهرت امرأة تعرض حيواناتها الجديدة من خلال سحبها من حمالة صدرها وتسلمها إلى الموظفة.

وقال دونالد إنه كان يقف بالقرب من باب الخروج عندما رأى امرأة تسحب 3 فئران من ملابسها، وأخبرت الموظف أنها عثرت عليهم في وقت متأخر من الليل ولم يتناولوا الطعام، لذا جاءت إلى المتجر لشراء بعض أنواع الحليب لإطعامهم.

وأضاف دونالد أنه لم يكن متأكدا مما قد رآه، لذا طلب منه إعادتهم إلى المكان الذي أخرجتهم منه، لكن السيدة ضحكت وعرفت أنه سيقوم بنشر الفيديو على فيسبوك.

المصدر : فيتو