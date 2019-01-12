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حرارة المحيطات ترتفع بدرجة أسرع من المتوقع

12
JANUARY
2019
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قال علماء إن درجة حرارة المحيطات ارتفعت بشكل أسرع من التقديرات السابقة ، ووصلت إلى مستوىً قياسي ٍ جديد خلال عام 2018 في اتجاه يدمر الحياة البحرية.

يبدو ان العالم على شفى كارثة بيئية خلال السنوات المقبل بسبب الحرارة.

دراسة جديدة دقت ناقوس الخطر وسجلت ارتفاعا غير مسبوق لدرجة حرارة المحيطات فاق توقعات العلماء السابقة ليسجل رقما قياسيا جديدا في عام 2018..رقما في اتجاه كارثي لمستقبل الكائنات البحرية.

القياسات الجديدة، التي أُخذت بالاستعانة بشبكة دولية مكونة من 3900 عوامة منشورة في المحيطات منذ عام 2000، أظهرت ارتفاعا أكبر في درجات الحرارة منذ عام 1971 يفوق تقديرات الأمم المتحدة الأخيرة للتغير المناخي في عام 2013.

علماء من الصين والولايات المتحدة كتبوا في دورية ساينس العلمية إن سجلات رصد محتوى حرارة المحيطات تظهر أن ارتفاع حرارة المحيطات آخذة في التسارع.

ويقول الغالبية العظمى من علماء المناخ إن الغازات الناجمة عن الأنشطة البشرية تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي وتمتص المحيطات الجزء الأكبر من هذه الحرارة. ويجبر ذلك الأسماك على الهرب إلى مياه أكثر برودة.

وتعتزم نحو 200 دولة التخلي عن الوقود الحفري خلال القرن الحالي بموجب اتفاق باريس للمناخ الذي جرى التوصل إليه عام 2015 وذلك للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يرغب في أن تزيد بلاده من استخدام الوقود الحفري، للانسحاب من الاتفاق عام 2020.

معهد فيزياء الغلاف الجوي في الأكاديمية الصينية للعلوم قال إن البيانات المقرر نشرها لاحقا ستظهر أن عام 2018 كان العام الأحر على الإطلاق للمحيطات في العالم متخطيا عام 2017.

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