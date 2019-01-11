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هاتان الدولتان عرضتنا اللجوء على الفتاة السعودية رهف

11
JANUARY
2019
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بانكوك-  قال مكتب الهجرة التايلاندي، إن دولتين عرضتا على الفتاة السعودية رهف القنون اللجوء إليها، وأنها ستغادر البلاد قريبا.
 
وأضاف مسؤول في المكتب أن كلا من أستراليا وكندا، عرضتا على الفتاة القنون البالغة من العمر 18 عاما، اللجوء لديها، التي لا زالت تحت حماية السلطات في تايلند بعد أن هربت من عائلتها قبل أيام.
 
وقال المسؤول، إن القنون تمكث الآن في بانكوك تحت الحماية الأمنية من سلطات البلاد،  لافتا إلى أنها ستغادر تايلاند قريبا، بعد اتخاذها للقرار النهائي". بحسب شبكة cnn.
 
وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين، وصلت إلى بانكوك الخميس بعدما قالت كانبرا إنها ستدرس منح اللجوء لشابة سعودية عمرها 18 عاما، فرت إلى تايلاند قائلة إنها تخشى أن يقتلها أهلها.
 
 
وتقول السلطات التايلاندية، إن رهف رفضت لقاء والدها وشقيقها اللذين وصلا إلى بانكوك هذا الأسبوع لمحاولة إعادتها للسعودية، بينما رفضا اتهامات بأن أسرتها تلحق بها أذى جسديا ونفسيا.
 
وكانت تايلاند رفضت في بادئ الأمر دخول رهف لدى وصولها يوم السبت، معتزمة أن تتوجه من هناك إلى أستراليا لطلب اللجوء.
 
وسرعان ما بدأت الشابة السعودية في نشر رسائل على تويتر من منطقة الترانزيت في مطار سوارنابوم بالعاصمة بانكوك، قائلة إنها فرت من الكويت وستكون حياتها في خطر إن هي أعيدت للسعودية.
 
وفي غضون ساعات، بدأت حملة على تويتر وسرعان ما انتشرت عبر العالم. وخلال 36 ساعة كانت الحكومة التايلاندية قد عدلت عن قرارها وضع الفتاة في طائرة تعيدها إلى أسرتها.
 
وسمحت لها تايلاند بالدخول، وبدأت يوم الثلاثاء عملية السعي للجوء إلى دولة ثالثة من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
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