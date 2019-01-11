نواب أمريكيون: الروابط التجارية مع السعودية يجب ألا تنتصر على "قيمنا الديمقراطية"

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طالب مشرعون أمريكيون واشنطن بتحميل السعودية المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده، متعهدين بأن يتحرك الكونغرس إذا لم تتخذ إدارة الرئيس دونالد ترامب الخطوات اللازمة.

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أمس الخميس: "إذا قررنا أن المصالح التجارية تتخطى البيانات التي نصدرها والأفعال التي نقوم بها، فيتعين علينا حينئذ الاعتراف بأننا فقدنا كل ما لدينا من سلطة أخلاقية".

وعبر النواب الديمقراطيون في فعالية نظمت أمس الخميس بمجمع الكونغرس للاحتفاء بحرية الصحافة وتأبين خاشقجي وأكثر من 50 صحفيا آخر قتلوا حول العالم في العام الماضي، عبروا عن أسفهم لعدم صدور رد قوي من إدارة ترامب على مقتل خاشقجي، قائلين إن الروابط الاستراتيجية أو التجارية مع السعودية يجب ألا تنتصر على القيم الديمقراطية، مثل حرية التعبير.

هذا وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد تبنى بالإجماع، في ديسمبر الماضي، مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، شخصيا، المسؤولية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.