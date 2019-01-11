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طلب عينة من الحمض النووي لرونالدو على خلفية تهمة الاغتصاب

11
JANUARY
2019
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طلبت شرطة ولاية نيفادا رسميا من السلطات الإيطالية الحصول على عينة من الحمض النووي لنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو في إطار تحقيق في اتهامه باغتصاب امرأة قبل عشر سنوات في لاس فيغاس.
 
وأكد رونالدو (33 عاما)، الذي يُعتبر على نطاق واسع واحدا من أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور، أنه بريء من الاغتصاب وقال عبر محاميه في لاس فيجاس يوم الخميس إن اللقاء الجنسي المُثار حوله الاتهام كان بالتراضي.
 
وتفجرت القضية في سبتمبر 2018 عندما رفعت كاثرين مايورجا دعوى قضائية على رونالدو في محكمة كلارك الجزئية في نيفادا متهمةً إياه باغتصابها في فندق بلاس فيغاس عام 2009 ودفعه 375 ألف دولار لها مقابل صمتها.
 
وقال محامو مايورجا في سبتمبر إنها تسعى الآن للحصول على تعويض قيمته 200 ألف دولار وفسخ اتفاق عدم الإفصاح الذي قالوا إنه تم إجبارها على توقيعه من قبل "متخصصين في حماية السمعة الشخصية استأجرهم" نجم كرة القدم.
 
وقال رونالدو على تويتر بعد رفع الدعوى إن "ضميره المرتاح" سيسمح له "بأن ينتظر بطمأنينة نتائج أي تحقيقات".
 
ونسبت صحيفة وول ستريت جورنال إلى مصدر لم تسمه في جهاز لإنفاذ القانون مطلع على القضية القول إن السلطات في لاس فيغاس أرسلت مذكرة إلى السلطات القضائية في إيطاليا للحصول على عينة من الحمض النووي لجناح فريق يوفنتوس وقائد منتخب البرتغال.
 
وقالت الصحيفة إن المحققين يرغبون في معرفة ما إذا كانت عينة الحمض النووي لرونالدو متوافقة مع عينة عُثر عليها في فستان مايورجا الذي يخص امرأة أخرى.
 
وتعقيبا على طلب من رويترز للاستفسار بشأن التقرير قالت لورا ميلتزر وهي متحدثة باسم شرطة لاس فيجاس في رد بالبريد الإلكتروني إن الإدارة "تتخذ نفس الخطوات في هذه القضية مثل أي قضية اعتداء جنسي أخرى لتسهيل الحصول على دليل الحمض النووي. يمكننا تأكيد أننا قدمنا طلبا رسميا إلى السلطات الإيطالية".
 
وقال بيتر كريستيانسن محامي رونالدو "السيد رونالدو طالما أكد مثلما أكد اليوم أن ما حدث في لاس فيجاس عام 2009 كان بالتراضي لذا فليس غريبا أن يكون الحمض النووي موجودا وليس مفاجئا أن تطلب الشرطة هذا الطلب الأساسي كجزء من تحقيقها".
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