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صورة مؤثرة جدا لطبيب نام في غرفة العمليات

11
JANUARY
2019
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نشرت وسائل إعلام صينية صورة إنسانية ومؤثرة لطبيب جراح، نام داخل غرفة العمليات بعدما انتهى من إجراء 6 عمليات دون انقطاع.
 
وأمضى شانبييغ لمدة 20 ساعة متواصلة، داخل غرفة العمليات في المستشفى الذي يعمل به بمقاطعة قويتشو في جنوب شرق الصين.
 
وأجرى الجراح 5 عمليات متوالية، وما أن انتهى من عمله وكان على وشك الرحيل، كان قد جرى إحضار مريض إلى المستشفى فقد ذراعه في آلة فرم اللحم، فاضطر الطبيب للعودة إلى العمل من جديد، وإجراء جراحة استغرقت 8 ساعات أخرى.
 
وأنهى الجراح المتفاني عملية إعادة ذراع المريض، وجلس إلى جوار طاولة العمليات وحمل ذراع المريض للأعلى، حتى يصل الدم إليها وحتى لا تلمس أي شيء، ليغلبه النعاس أثناء حمله لها، بحسب موقع "روتانا"
 
وسارعت إحدى الممرضات إلى التقاط صورة للجراح وقامت بنشرها على الموقع الصيني “WeChat”، ليعلق الجراح عليها: “أردت أن أغمض عيني وأرتاح، لم أكن أتوقع أنني سأنام”.
 
وقال في حديث صحفي، إنه بالرغم من أنه كان متعبا في ذلك الوقت، إلا أنه وافق على إجراء الجراحة لأنه شعر بأنه ما زال قادرا على التركيز، موضحا أن أسعد شيء بالنسبة إليه هو رؤية مرضاه يتعافون من أوجاعهم وأسقامهم.
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