اليونان.. شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في مظاريف مريبة

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فتحت وحدة مكافحة الإرهاب في اليونان، الخميس، تحقيقا لتحري أمر مظاريف أرسلت بالبريد من الهند إلى جامعات يونانية، وذلك بعد أن كشفت الفحوص عن احتوائها على مادة صناعية مهيجة سببت حساسية لعاملين في تلك الجامعات.

وقال مسؤول بالشرطة دون الخوض في تفاصيل إن المظاريف كانت موجهة إلى 12 من عمداء جامعات في مناطق متفرقة في اليونان، وفق وكالة "رويترز".

وقالت الأمانة العامة للحماية المدنية إن مادة مهيجة تستخدم في صناعة المواد اللاصقة وأحبار الطباعة أضيفت عمدا على الأرجح إلى المظاريف.

وذكرت مصادر في الشرطة أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة تجري تحقيقا.

وقالت السلطات إن سبعة أشخاص أبلغوا عن مشاكل في التنفس بعد التعرض مساء الأربعاء لمظروف كان موجها لعميد جامعة إيجه في جزيرة ليسبوس.

وأمكن منع بعض الرسائل من الوصول إلى العناوين المقصودة.