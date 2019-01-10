ترمب يهدد بفرض حالة الطوارئ

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قبيل مغادرته العاصمة الأميركية واشطن لتفقد الحدود مع المكسيك في ولاية تكساس، أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتصريحات مثيرة للجدل، هدد فيها بفرض حالة طوارئ وطنية لتمويل بناء جدار على حدود البلدين، وتراجع عن وعوده السابقة بجعل المكسيك تدفع ثمن الجدار.



وقال ترمب: "لدي الحق الكامل لأعلن حالة طوارئ وطنية، وقد نصحني محامون بذلك. لست مستعدا للقيام بذلك الآن، لكنني سأفعل إذا كنت مضطرا لذلك. لا شك لدي بهذا الشأن. سأفعل".



وتابع: "لم أفعلها بعد، لكنني قد أقوم بذلك إذا لم تحل الأمور بهذه الطريقة"، في إشارة إلى محادثاته مع قادة الكونغرس الديمقراطيين بشأن تمويل الجدار.



تراجع عن تصريحات سابقة



وبعد أن أكد ترمب مرارا وتكرارا في العديد من المناسبات بأنه سيجعل المكسيك تدفع ثمن الجدار، عاد الرئيس الأميركي ليؤكد أنه "لم يقل ذلك".



وأشار في تصريحات له الخميس: "عندما أقول خلال حملتي الانتخابية إن المكسيك ستدفع ثمن الجدار، من الواضح أنني لم أعن أنهم سيقومون بتحرير شيك لهذا الغرض".



وتدارك ترمب نفسه بالقول: "لكنهم سيدفعون ثمن الجدار بطريقة غير مباشرة، من خلال اتفاقية التجارة العظيمة التي أبرمناها"، في إشارة إلى الاتفاق الذي أعلنت الولايات المتحدة وكندا التوصل له "ويشمل المكسيك".



وكان بيان أميركي كندي مشترك قد أوضح أن البلدين توصلا إلى "اتفاق مبدئي يشمل المكسيك، ويتلاءم مع واقع القرن الواحد والعشرين"، يقضي بتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) التي تربط بين 500 مليون شخص في أميركا الشمالية منذ العام 1994.



يذكر أن ترمب نشر في ديسمبر الماضي تغريدة أكد فيها أن المكسيك ستدفع ثمن الجدار، جاء فيها: "لقد قلت مرارا، إنه بطريقة أو بأخرى، فإن المكسيك ستدفع ثمن الجدار".



واتخذ الأمر طابعا رسميا إلى حد ما في يناير 2017، عندما رد الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو بنفسه على تصريحات ترامب، قائلا إن بلاده "حتما لن تدفع ثمن جدار ترامب، الذي يريد بناءه على الحدود بين البلدين"، مؤكدا في الوقت نفسه رغبته في "علاقة جيدة" مع الولايات المتحدة.



وأضاف نييتو: "واضح أن هناك بعض الخلافات مع الحكومة الأميركية المقبلة مثل مسألة الجدار، الذي حتما لن تدفع المكسيك ثمنه".

